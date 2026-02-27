€ 5.0953
Stiri

DCNews Stiri Val de îmbolnăviri în rândul copiilor. Dr. Pleșca: ”Asta ar trebuie să ne întristeze pe toți”. ”Înspăimântător” spune medicul
Data actualizării: 15:20 27 Feb 2026 | Data publicării: 13:52 27 Feb 2026

EXCLUSIV Val de îmbolnăviri în rândul copiilor. Dr. Pleșca: ”Asta ar trebuie să ne întristeze pe toți”. ”Înspăimântător” spune medicul
Autor: Tiberiu Vasile

Val de îmbolnăviri în rândul copiilor. Dr. Pleșca: ”Asta ar trebuie să ne întristeze pe toți”. ”Înspăimântător” spune medicul Copil răcit. Sursa Foto rol ilustrativ: FreePik

Scăderea alarmantă a acoperirii vaccinale readuce în prim-plan riscul reapariției bolilor infecțioase în rândul copiilor, avertizează prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societatea Română de Pediatrie.

Prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societatea Română de Pediatrie, trage un semnal de alarmă privind scăderea alarmantă a acoperirii vaccinale în rândul copiilor din România. Invitată în emisiunea DC Medical, moderată de jurnalistul Val Vâlcu, medicul a vorbit despre revenirea bolilor infecțioase care pot fi prevenite prin vaccinare și despre efectele directe ale renunțării la medicina preventivă. Datele prezentate, bazate pe raportările Institutul Național de Sănătate Publică, arată că România se află mult sub pragurile recomandate. Astfel, țara noastră se confruntă cu numărul mare de îmbolnăviri și decese înregistrate din cauza acestora.

"Asta ar trebui să ne întristeze pe toți"

„Din nefericire pentru noi, la acest moment ne confruntăm cu un val de îmbolnăviri în rândul copiilor. Când spun val de îmbolnăviri, mă refer la îmbolnăviri acute, respiratorii, de cele mai multe ori. Aceste îmbolnăviri sunt consecințele unei acoperiri vaccinale insuficiente. Dacă ar fi să menționez câteva elemente legate de rata de acoperire, conform datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. Asta ar trebui să ne întristeze pe toți, indiferent că lucrăm în spital, în ambulator sau la nivelul cabinetelor individuale, ca medicii de familie. Dacă targetul OMS este pragul de 95% acoperire vaccinală, iată că noi suntem la jumătate față de ce ne dorim. Acoperirea la 12 luni pentru vaccinurile cuprinse în programul național de vaccinare e abia la 55%. Mă refer la acoperirea cu diftero-tetano-pertussis, cu polio, cu Haemophilus influenzae, cu hepatita B. 

"Înspăimântător, cu atât mai mult cu cât..."

Stăm foarte prost și la acoperirea vaccinală care se adresează pneumococului, cu atât mai mult cu cât otitele sunt principala boală infecțioasă a copilăriei în primii 2-3 ani. Ele au drept agent etiologic prioritar pneumococul. Noi, astăzi, suntem la rata de acoperire de 54%. Nici nu mai vorbesc de ceea ce înseamnă acoperirea împotriva rujeolei, rubeolei, oreonului. Din nefericire, noi și aici stăm prost. Avem o acoperire de sub 50%, undeva la 47,4%. E dramatic că a doua doză de la vârsta de 5 ani a coborât la sub 40%. Înspăimântător, cu atât mai mult cu cât ar trebui să ne aducem aminte ce a însemnat epidemia de rujeolă, în doar doi ani. În 2023 spre 2024 am cumulat peste 35.000 de cazuri de rujeolă, înregistrându-se decese atât la copii, cât și la adulți, undeva la 30 de vieți pierdute. Am fi putut să evităm această îmbolnăvire. România, cu această cifră, depășește cu mult valorile epidemiei de rujeolă 2016–2019, când am înregistrat 18.500 de cazuri, cu 65 de decese. Asta e urmarea unei acoperiri vaccinale insuficiente”, a explicat prof. dr. Doina Pleșca.

CITEȘTE ȘI: Informație importantă pentru toți românii: Știați că puteți face asta chiar în farmacii? Semnalul dat de Cătălina Pîntea

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

copii
imbolnaviri
