Starea de sănătate a vicepremierului sârb Ivica Dacic, spitalizat cu pneumonie severă

Vicepremierul Ivica Dacic are pneumonie severă, relatează Tanjug. Directorul adjunct al centrului clinic de la Clinica pulmonară Spasoje Popevic din Serbia a spus joi dimineaţă că Dacic rămâne în stare gravă, însă că este mai stabil faţă de miercuri seara.

Tratament intensiv pentru vicepremierul Ivica Dacic

El a spus că Dacic este în continuare ventilat mecanic şi are parte de tratament intensiv, dar susține că medicii au reuşit să-l stabilizeze.

"Este încă în stare gravă. Lupta continuă, este ventilat mecanic, şi am reuşit să-l stabilizăm. Este prea devreme pentru a face pronosticuri de vreun fel", a spus Popevic.

Președintele Vucic, în vizită la Ivica Dacic

Preşedintele Serbiei Aleksandar Vucic şi membri ai cabinetului sârb au fost în vizită la Dacic la clinică miercuri seară, mai notează sursa citată, conform Agerpres.

