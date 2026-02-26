Starea de sănătate a vicepremierului sârb Ivica Dacic, spitalizat cu pneumonie severă

Vicepremierul sârb și liderul Partidului Socialist din Serbia, Ivica Dacic, a fost internat miercuri după-amiază într-un spital din Belgrad.
Vicepremierul Ivica Dacic are pneumonie severă, relatează Tanjug. Directorul adjunct al centrului clinic de la Clinica pulmonară Spasoje Popevic din Serbia a spus joi dimineaţă că Dacic rămâne în stare gravă, însă că este mai stabil faţă de miercuri seara.
El a spus că Dacic este în continuare ventilat mecanic şi are parte de tratament intensiv, dar susține că medicii au reuşit să-l stabilizeze.
"Este încă în stare gravă. Lupta continuă, este ventilat mecanic, şi am reuşit să-l stabilizăm. Este prea devreme pentru a face pronosticuri de vreun fel", a spus Popevic.
Preşedintele Serbiei Aleksandar Vucic şi membri ai cabinetului sârb au fost în vizită la Dacic la clinică miercuri seară, mai notează sursa citată, conform Agerpres.
de Anca Murgoci