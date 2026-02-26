€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Starea de sănătate a vicepremierului sârb Ivica Dacic, spitalizat cu pneumonie severă
Data publicării: 13:41 26 Feb 2026

Starea de sănătate a vicepremierului sârb Ivica Dacic, spitalizat cu pneumonie severă
Autor: Andrei Itu

spital-freepik_31848100 Freepik Foto/ imagini cu spital - ilustrative

Vicepremierul sârb și liderul Partidului Socialist din Serbia, Ivica Dacic, a fost internat miercuri după-amiază într-un spital din Belgrad.

Vicepremierul Ivica Dacic are pneumonie severă, relatează Tanjug. Directorul adjunct al centrului clinic de la Clinica pulmonară Spasoje Popevic din Serbia a spus joi dimineaţă că Dacic rămâne în stare gravă, însă că este mai stabil faţă de miercuri seara.

Tratament intensiv pentru vicepremierul Ivica Dacic

El a spus că Dacic este în continuare ventilat mecanic şi are parte de tratament intensiv, dar susține că medicii au reuşit să-l stabilizeze.

"Este încă în stare gravă. Lupta continuă, este ventilat mecanic, şi am reuşit să-l stabilizăm. Este prea devreme pentru a face pronosticuri de vreun fel", a spus Popevic.

Președintele Vucic, în vizită la Ivica Dacic

Preşedintele Serbiei Aleksandar Vucic şi membri ai cabinetului sârb au fost în vizită la Dacic la clinică miercuri seară, mai notează sursa citată, conform Agerpres.

Vezi și - Vucic a anunțat că Serbia va avea mii de roboți înarmați la următoarea paradă militară

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

serbia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Flancul estic al NATO întărește securitatea rețelelor electrice din regiune. UE a alocat 13 milioane € pentru protecție împotriva atacurilor Rusiei
Publicat acum 9 minute
Mihai Daraban, (CCIR): România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Publicat acum 14 minute
Donald Trump, invitat în România la Summitul B9. Ce alți lideri ar putea să participe (surse)
Publicat acum 15 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 21 minute
Țările nordice anchetează o amenințare străină la adresa infrastructurii energetice
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 6 ore si 0 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 3 ore si 56 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Clubul de noapte The Buddist, din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de bani / Galerie FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close