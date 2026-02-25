€ 5.0953
Bolojan a trimis la Monitorul Oficial ordonanțele pentru reforma administrației și economie
Data actualizării: 16:19 25 Feb 2026 | Data publicării: 16:18 25 Feb 2026

Bolojan a trimis la Monitorul Oficial ordonanțele pentru reforma administrației și economie
Autor: Dana Mihai

ilie bolojan agerpres Ilie Bolojan / Agerpres

Ilie Bolojan a anunțat că a semnat ordonanțele privind reforma administrației și relansarea economică, documentele fiind trimise la Monitorul Oficial pentru publicare.

Potrivit mesajului publicat, înainte de plecarea la Bruxelles, șeful Executivului a parafat cele două acte normative adoptate în ședința de Guvern, susținând că acestea vor reduce risipa în administrație, vor eficientiza sistemul public și vor sprijini producția internă, exporturile și investiții.

Reforma administrației, trimisă la Monitorul Oficial

"Premierul Ilie Bolojan: Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare.
Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe adoptate în ședința de Guvern de ieri seară: reforma administrației publice și cea privind relansarea economică.

Prin prima ordonanță:
- vom reduce risipa în administrație;
- vom avea o administrație mai eficientă;
- mutăm deciziile mai aproape de oameni.

Prin a doua:
- creștem producția internă;
- susținem exportul și investițiile strategice;
- relansăm creșterea economică", scrie pe pagina de Facebook a Guvernului României.

bolojan
reforma administratiei
Comentarii

