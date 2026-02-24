De ce întârzie Nicușor Dan promulgarea legii privind pensiile speciale. Administrația Prezidențială, precizări

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială face următoarea precizare:

Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare“, a transmis, marți seară, Administrația Prezidențială.