De ce întârzie Nicușor Dan promulgarea legii privind pensiile speciale. Administrația Prezidențială, precizări

Administrația Prezidențială a explicat care e contextul întârzierii procesului de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.
„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială face următoarea precizare:
Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.
După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare“, a transmis, marți seară, Administrația Prezidențială.
de Anca Murgoci