Ce presupune reforma pensiilor speciale. Schimbări în 2026 și în anii următori pentru magistrați

Autoritățile spun că schimbările sunt necesare pentru echitate bugetară și pentru respectarea angajamentelor asumate prin PNRR, în timp ce reprezentanții sistemului judiciar avertizează asupra riscurilor privind independența justiției.

Ce prevede legea pensiilor speciale

Creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru magistrați și alte categorii beneficiare, cu un calendar etapizat până la atingerea unei vârste apropiate de cea din sistemul public.

Majorarea vechimii minime în funcție necesare pentru pensionare.

Modificarea bazei de calcul, astfel încât pensia să fie raportată la media veniturilor pe o perioadă mai lungă, nu doar la ultimele luni de activitate.

Plafonarea cuantumului pensiei, astfel încât aceasta să nu depășească un anumit procent din venitul net avut în activitate.

Ce se schimbă pentru magistrați în 2026

Creșterea graduală a vârstei de pensionare, astfel încât ieșirea din sistem la 48-50 de ani să nu mai fie posibilă în condițiile actuale.

Stabilirea unei vechimi minime mai mari pentru acordarea pensiei de serviciu.

Ajustarea formulei de calcul pentru a limita diferențele foarte mari dintre pensiile speciale și cele din sistemul public.

Legea urmează să fie promulgată

Legea se află în faza finală a procesului legislativ, urmând să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial. După promulgare, modificările vor intra în vigoare etapizat, unele prevederi aplicându-se imediat, iar altele progresiv, pe parcursul următorilor ani.