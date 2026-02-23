€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Ce presupune reforma pensiilor speciale. Schimbări în 2026 și în anii următori pentru magistrați
Data actualizării: 18:14 23 Feb 2026 | Data publicării: 18:13 23 Feb 2026

Ce presupune reforma pensiilor speciale. Schimbări în 2026 și în anii următori pentru magistrați
Autor: Dana Mihai

ccr Curtea Constituțională a României/ CCR. Sursa foto: Agerpres

Reforma pensiilor speciale este una dintre cele mai discutate modificări legislative din ultimii ani.

Autoritățile spun că schimbările sunt necesare pentru echitate bugetară și pentru respectarea angajamentelor asumate prin PNRR, în timp ce reprezentanții sistemului judiciar avertizează asupra riscurilor privind independența justiției.

Ce prevede legea pensiilor speciale 

  • Creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru magistrați și alte categorii beneficiare, cu un calendar etapizat până la atingerea unei vârste apropiate de cea din sistemul public.

  • Majorarea vechimii minime în funcție necesare pentru pensionare.

  • Modificarea bazei de calcul, astfel încât pensia să fie raportată la media veniturilor pe o perioadă mai lungă, nu doar la ultimele luni de activitate.

  • Plafonarea cuantumului pensiei, astfel încât aceasta să nu depășească un anumit procent din venitul net avut în activitate.

Ce se schimbă pentru magistrați în 2026

  • Creșterea graduală a vârstei de pensionare, astfel încât ieșirea din sistem la 48-50 de ani să nu mai fie posibilă în condițiile actuale.

  • Stabilirea unei vechimi minime mai mari pentru acordarea pensiei de serviciu.

  • Ajustarea formulei de calcul pentru a limita diferențele foarte mari dintre pensiile speciale și cele din sistemul public.

Legea urmează să fie promulgată

Legea se află în faza finală a procesului legislativ, urmând să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial. După promulgare, modificările vor intra în vigoare etapizat, unele prevederi aplicându-se imediat, iar altele progresiv, pe parcursul următorilor ani.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reforma pensii speciale 2026
pensii speciale magistrați 2026
legea pensiilor speciale
vârsta pensionare magistrați 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească / video
Publicat acum 24 minute
Cum sunt pedepsiți profesorii cu vechime pentru că au „îndrăznit” să câștige mai mult de 6000 de lei: „O lună mănânci, una nu!”
Publicat acum 27 minute
Claudiu Târziu a anunțat o săptămână decisivă la Bruxelles, cu teme majore privind agricultura, bugetul UE și politica externă
Publicat acum 52 minute
Ucraina a atacat, din nou, conducta petrolieră Drujba. Cresc tensiunile cu Ungaria și Slovacia
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 11 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației
Publicat acum 3 ore si 52 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Dani Oțil, despre Mircea Badea: Mulți gândesc ca mine, dar nu au curajul să o spună
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close