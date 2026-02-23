BANCUL ZILEI: Preotul, luat pe nepregătite

După câțiva ani, preotul decedează, iar cel care vine nu cunoștea ce învâțâminte au avut femeile de la preotul cel bătrân.

După primele spovedanii, preotul merge la primar să-i pună în vedere să repare drumurile din comună, pentru ca femeile să nu mai alunece atât de des.

Primarul, care știa despre ce este vorba, începe să râdă în hohote. La care preotul supărat că nu este luat în serios i se adreseazâ primarului:

-Nu mai râdeți, că și soția dumeavoastră a alunecat de câteva ori în această săptămână. De două ori la casa învâțătorului și o dată la cea a polițistului.