BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...

Bancul zilei. Înainte de căsătorie, bărbatul trebuie să țină cont de vârsta la care urmează să facă pasul în viațâ.
Dacă te însori:
-La 20 de ani, ia-ți o unguroaică, știe să facă amor!
-La 30 de ani, să-ți ieo o nemțoaică, pentru că știe să-ți educe copiii!
-La 40 de ani, poți să-ți iei o englezoaică. Este o lady, care nu te face de rușine!
-La 50 de ani să-ți iei o americancă, este o persoană agreabilă în călătorii!
-După 60 de ani este bine să te căsătorești cu o româncă, face asta niște pomeni...!
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci