BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...

Dacă te însori:

-La 20 de ani, ia-ți o unguroaică, știe să facă amor!

-La 30 de ani, să-ți ieo o nemțoaică, pentru că știe să-ți educe copiii!

-La 40 de ani, poți să-ți iei o englezoaică. Este o lady, care nu te face de rușine!

-La 50 de ani să-ți iei o americancă, este o persoană agreabilă în călătorii!

-După 60 de ani este bine să te căsătorești cu o româncă, face asta niște pomeni...!