€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
Data publicării: 08:59 16 Ian 2026

BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
Autor: Crişan Andreescu

banc4_81953200

Bancul zilei. Un tip rămâne fără bani, dar îi vine o idee genială pentru a-și face rost de bani.

 

Așa că scrie mare, pe ușa de la intrare: În pat, 100 de euro, pe canapea, 50 de euro, pe jos 25 de euro.

O bătrâncă, care tocmai trecea pe stradă, vede anunțul, se caută de bani în geantă și intră. Tânărul numără banii, fix 100 de euro și întreabă jenant:

-În pat, nu-i așa?

La care bătrânica îi răspunde:

-Nu fii naiv, de patru ori pe podea!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Cartierul exclusivist

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Reacția dură a lui Dumitru Coarnă, după avarierea conductei CPC: Consecințele sunt plătite de noi, de români
Publicat acum 15 minute
Ger năprasnic și temperaturi de până la -19 grade. HARTA zonelor vizate
Publicat acum 28 minute
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Prințul Harry, nou pas în instanță împotriva presei tabloide din Anglia
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Donald Trump, convins să cumpere Groenlanda de miliardarul implicat în lansarea Pro TV. Interesele uriașe din spatele planului său
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 15 ore si 52 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close