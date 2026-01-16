BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr

Așa că scrie mare, pe ușa de la intrare: În pat, 100 de euro, pe canapea, 50 de euro, pe jos 25 de euro.

O bătrâncă, care tocmai trecea pe stradă, vede anunțul, se caută de bani în geantă și intră. Tânărul numără banii, fix 100 de euro și întreabă jenant:

-În pat, nu-i așa?

La care bătrânica îi răspunde:

-Nu fii naiv, de patru ori pe podea!