BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr

Bancul zilei. Un tip rămâne fără bani, dar îi vine o idee genială pentru a-și face rost de bani.
Așa că scrie mare, pe ușa de la intrare: În pat, 100 de euro, pe canapea, 50 de euro, pe jos 25 de euro.
O bătrâncă, care tocmai trecea pe stradă, vede anunțul, se caută de bani în geantă și intră. Tânărul numără banii, fix 100 de euro și întreabă jenant:
-În pat, nu-i așa?
La care bătrânica îi răspunde:
-Nu fii naiv, de patru ori pe podea!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci