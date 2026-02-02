BANCUL ZILEI: În era Internetului

Bancul zilei. O tânără i se adresează propriului tată.
-Tată, m-am îndrogostit de un băiat, dar este foarte departe de mine. El locuiește în America. Ne-am cunoscut pe un site de întâlniri, am devenit prieteni pe Facebook, am vorbit pe WhatsApp, m-a cerut de nevastă pe Skype, și am nevoie de biecuvântarea ta.
-Wow...Serios? Atunci căsătorește-te pe Twitter, distrază-te online, cumpără-ți copiii de pe Tocmai.ro, și dacă te-ai săturat de soțul tău, vine-l pe OLX...
de Anca Murgoci