BANCUL ZILEI: În era Internetului

-Tată, m-am îndrogostit de un băiat, dar este foarte departe de mine. El locuiește în America. Ne-am cunoscut pe un site de întâlniri, am devenit prieteni pe Facebook, am vorbit pe WhatsApp, m-a cerut de nevastă pe Skype, și am nevoie de biecuvântarea ta.

-Wow...Serios? Atunci căsătorește-te pe Twitter, distrază-te online, cumpără-ți copiii de pe Tocmai.ro, și dacă te-ai săturat de soțul tău, vine-l pe OLX...