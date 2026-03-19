DCNews Stiri ANAF demarează controale la benzinării la nivel național
Data publicării: 12:20 19 Mar 2026

ANAF demarează controale la benzinării la nivel național
Autor: Ioan-Radu Gava

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național

În contextul scumpirilor recente ale carburanților, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor.

Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acționează pentru a-și crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție.

Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului.

Scopul acțiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă. ANAF va continua monitorizarea și va lua măsuri ferme împotriva celor care încalcă legislația.

