UPDATE: Ministerul Sănătății: Ce s-a descoperit în restaurant! Dâmbovița: Plan Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane au prezentat semne de toxiinfecție
Data publicării: 10 Mai 2026

UPDATE: Ministerul Sănătății: Ce s-a descoperit în restaurant! Dâmbovița: Plan Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane au prezentat semne de toxiinfecție
Autor: Anca Murgoci

farfurie mâncare cu rol ilustrativ / Fotografie de la Boris Hamer: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mancare-produse-alimentare-masa-por-ie-16014227/ farfurie mâncare cu rol ilustrativ / Fotografie de la Boris Hamer: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mancare-produse-alimentare-masa-por-ie-16014227/

Plan Roșu de Intervenție la Oncești, după ce mai multe persoane au prezentat semne de toxiinfecție!

UPDATE: Ministerul Sănătății a transmis un comunicat de ultimă oră.


Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița ​au suspendat activitatea restaurantului din comuna Voinești, sat Onești, județul Dâmbovița și au aplicat amenzi în cuantum de 51000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă și sănătate publică.


​Principalele nereguli:


- ​Igienă deficitară: Lipsa triajului epidemiologic zilnic. Personal cu răni la mâini, unghii neîngrijite și igienă precară.


- ​Nereguli de personal: 5 lucrători zilieri fără control medical efectuat.


- ​Curățenie improprie: Lipsa dezinfectanților avizați și folosirea hainelor vechi pe post de lavete.


- ​Siguranță alimentară: Absența probelor de laborator pentru prăjituri și tort.


​Pe lângă amenzile aplicate conform HG 857/2011, au fost prelevate 16 probe alimentare și teste de sanitație pentru analize amănunțite.


Reamintim că, într-un restaurant din comuna Voinești au avut loc 2 evenimente la care au participat peste 300 de persoane.

Din cele 41 de persoane (adulți și copii) cu simptomatologie digestivă (vărsături, greață, diaree), care au ajuns la spital, niciunul nu a ramas internat.

------

Știrea inițială:

Mai multe persoane aflate la un salon de evenimente din Oncești au prezentat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, semne de toxiinfecție și pentru câteva ore a fost activat Planul Roșu de Intervenție, informează ISU Dâmbovița.

„În cursul acestei nopți, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată o posibilă toxiinfecție alimentară în localitatea Oncești, la un salon de evenimente. Având în vedere numărul mare de persoane implicate în eveniment, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, în vederea optimizării misiunii de răspuns”, precizează ISU Dâmbovița.

La locul intervenției au fost direcționate de urgență 11 autospeciale SMURD, o autospecială de transport persoane multiple, 17 autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița, o autospecială cu medic tip C și două autospeciale medicale tip A.

Începând cu ora 3:27 Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Conform ISU Dâmbovița, au fost evaluate 25 de persoane, iar după acordarea primului ajutor, 15 adulți și doi copii au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. La unitatea de primiri urgențe din Câmpulung s-au prezentat 13 persoane, deplasându-se cu mijloace proprii. 

dambovita
toxiinfectie alimentara
evenimente
