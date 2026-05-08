Nu s-a detectat hantavirus la femeia din Germania internată în Dusseldorf

Nu a fost detectată prezenţa hantavirusului la femeia din Germania care s-a aflat în contact cu o persoană infectată și a fost internată la Dusseldorf.
În urma testelor de laborator, nu a fost detectată prezenţa hantavirusului la o femeie din Germania, care s-a aflat în contact cu o persoană infectată de la bordul vasului de croazieră şi care a fost internată într-un spital din Dusseldorf, informează DPA.
Spitalul Universitar din Dusseldorf a spus vineri că testele virusologice ample efectuate până acum nu au indicat vreo infectare.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi că o femeie de naţionalitate germană, în vârstă de 65 de ani, este internată într-un spital din Dusseldorf, dar că nu are simptome.
CITEȘTE ȘI - Focarul de hantavirus de pe nava de croazieră, gestionat: Pasagerii vor fi evacuați controlat și trimiși în carantină în țările de origine
OMS spune că femeia s-a aflat în contact apropiat cu o persoană de la bordul vasului de croazieră MV Hondius şi care ulterior a decedat din cauza infecţiei cu hantavirus.
Persoana se află într-o condiţie stabilă. Spitalul nu a oferit alte detalii despre persoană, cum ar fi vârsta sau sexul.
Întrucât perioada de incubaţie a hantavirusului este variabilă, iar simptomele pot apărea peste mai multe săptămâni, spitalul a spus că sunt necesare teste suplimentare şi menţinerea sub observaţie clinică. Spitalul a adăugat că măsurile de precauţie vor fi păstrate în continuare.
Pacienta a sosit la spital miercuri seară, cu un transport special pentru a fi supusă unei examinări preventive. Anterior fusese predată departamentului de pompieri din Dusseldorf la Aeroportul din Amsterdam.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu