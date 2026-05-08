Nu s-a detectat hantavirus la femeia din Germania internată în Dusseldorf

În urma testelor de laborator, nu a fost detectată prezenţa hantavirusului la o femeie din Germania, care s-a aflat în contact cu o persoană infectată de la bordul vasului de croazieră şi care a fost internată într-un spital din Dusseldorf, informează DPA.

Spitalul Universitar din Dusseldorf a spus vineri că testele virusologice ample efectuate până acum nu au indicat vreo infectare.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi că o femeie de naţionalitate germană, în vârstă de 65 de ani, este internată într-un spital din Dusseldorf, dar că nu are simptome.

OMS spune că femeia s-a aflat în contact apropiat cu o persoană de la bordul vasului de croazieră MV Hondius şi care ulterior a decedat din cauza infecţiei cu hantavirus.

Persoana se află într-o condiţie stabilă. Spitalul nu a oferit alte detalii despre persoană, cum ar fi vârsta sau sexul.

Întrucât perioada de incubaţie a hantavirusului este variabilă, iar simptomele pot apărea peste mai multe săptămâni, spitalul a spus că sunt necesare teste suplimentare şi menţinerea sub observaţie clinică. Spitalul a adăugat că măsurile de precauţie vor fi păstrate în continuare.

Pacienta a sosit la spital miercuri seară, cu un transport special pentru a fi supusă unei examinări preventive. Anterior fusese predată departamentului de pompieri din Dusseldorf la Aeroportul din Amsterdam.