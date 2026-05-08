€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri Nu s-a detectat hantavirus la femeia din Germania internată în Dusseldorf
Data publicării: 08 Mai 2026

Nu s-a detectat hantavirus la femeia din Germania internată în Dusseldorf
Autor: Ioan-Radu Gava

virus Foto: Unsplash

Nu a fost detectată prezenţa hantavirusului la femeia din Germania care s-a aflat în contact cu o persoană infectată și a fost internată la Dusseldorf.

În urma testelor de laborator, nu a fost detectată prezenţa hantavirusului la o femeie din Germania, care s-a aflat în contact cu o persoană infectată de la bordul vasului de croazieră şi care a fost internată într-un spital din Dusseldorf, informează DPA.

Spitalul Universitar din Dusseldorf a spus vineri că testele virusologice ample efectuate până acum nu au indicat vreo infectare.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi că o femeie de naţionalitate germană, în vârstă de 65 de ani, este internată într-un spital din Dusseldorf, dar că nu are simptome.

CITEȘTE ȘI              -             Focarul de hantavirus de pe nava de croazieră, gestionat: Pasagerii vor fi evacuați controlat și trimiși în carantină în țările de origine

OMS spune că femeia s-a aflat în contact apropiat cu o persoană de la bordul vasului de croazieră MV Hondius şi care ulterior a decedat din cauza infecţiei cu hantavirus.

Persoana se află într-o condiţie stabilă. Spitalul nu a oferit alte detalii despre persoană, cum ar fi vârsta sau sexul.

Întrucât perioada de incubaţie a hantavirusului este variabilă, iar simptomele pot apărea peste mai multe săptămâni, spitalul a spus că sunt necesare teste suplimentare şi menţinerea sub observaţie clinică. Spitalul a adăugat că măsurile de precauţie vor fi păstrate în continuare.

Pacienta a sosit la spital miercuri seară, cu un transport special pentru a fi supusă unei examinări preventive. Anterior fusese predată departamentului de pompieri din Dusseldorf la Aeroportul din Amsterdam.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hantavirus
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Norul de fum de la Cernobîl nu va afecta România, anunță Ministerul Mediului
Publicat acum 47 minute
Trump anunță trei zile de încetare a focului între Rusia și Ucraina / Update: Zelenski și Kremlinul confirmă armistițiul
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Nu s-a detectat hantavirus la femeia din Germania internată în Dusseldorf
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Cătălin Predoiu felicită forțele MAI după capturarea suspectului în cazul crimei din Bihor
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Părintele Vasile Ioana și părintele Pimen Vlad, la Londra. Unde îi pot întâlni românii din Marea Britanie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 51 minute
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Publicat acum 9 ore si 44 minute
Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Oana Țoiu retrage statutul de utilitate publică pentru ADIRI. Adrian Năstase reacționează: Era oare o prioritate a guvernului interimar?
Publicat acum 11 ore si 26 minute
ANM, avertizare generală de ploi. Județele vizate de Cod Galben și prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 13 ore si 19 minute
Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close