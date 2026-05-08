€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Atac cu bombă la sediul partidului premierului olandez. Autoritățile sunt în alertă: Act laş de intimidare
Data publicării: 08 Mai 2026

Atac cu bombă la sediul partidului premierului olandez. Autoritățile sunt în alertă: Act laş de intimidare
Autor: Tiberiu Vasile

Atac cu bombă la sediul partidului premierului olandez. Autoritățile sunt în alertă Act laş de intimidare Premierul olandez Rob Jetten Sursa Foto: Agerpres

Premierul olandez Rob Jetten a condamnat atacul cu bombă artizanală asupra sediului partidului său din Haga, catalogând incidentul drept un „act laș de intimidare”.

Premierul olandez, Rob Jetten, a calificat joi drept un "act laş de intimidare" atacul cu o bombă artizanală împotriva sediului partidului său centrist, D66, din Haga, notează AFP.

Poliţia a anunţat arestarea unui suspect în urma acestui atac petrecut în centrul oraşului, care a provocat o explozie şi câteva daune materiale, fără victime.

Bombă artizanală în cutia poştală

"O bombă artizanală a fost introdusă în cutia poştală a sediului D66. Un act laş de intimidare", a reacţionat Rob Jetten într-un comunicat pe platforma X.

"Pentru toţi cei care cred că pot semăna frică, am un mesaj: în Ţările de Jos, o ţară democratică, nu ne vom lăsa niciodată reduşi la tăcere prin violenţă", a adăugat premierul.

Aproximativ 30 de activişti ai Tinerilor Democraţi, un grup independent apropiat de D66, se aflau în clădire în momentul incidentului.

Nimeni nu a fost rănit

"Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar şocul este imens", a comentat grupul într-un comunicat pe Instagram.

"Nu ne vom lăsa intimidaţi. Apărăm cu fermitate o democraţie deschisă, liberă şi sigură", a continuat acesta.

Clădirea în care se află sediul partidului D66 a mai fost vizată anul trecut în timpul revoltelor anti-imigraţie de la Haga, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Primul premier declarat homosexual al Olandei a depus jurământul
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

olanda
bomba
atac cu bomba
Rob Jetten
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
România riscă să trateze bateriile ca soluție salvatoare, fără o strategie energetică reală. Dumitru Chisăliță: S-au vândut sloganuri despre „energie ieftină pentru toți”
Publicat acum 44 minute
Falimentul Șantierului Naval Mangalia, între vânzarea în bloc și mega investiții și construcții navale, prin SAFE. Avertismentul lansat de Sindicatul Liber „Navalistul”
Publicat acum 54 minute
Arina Sabalenka, adversara Soranei Cîrstea în turul al treilea la Roma (WTA)
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din gimnastică. Decizia anunțată de ITA și prima reacție a gimnastei
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Peste 100 de percheziții la vămile din nord. Dosar de contrabandă cu polițiști de frontieră și angajați vamali
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Horoscop 8 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 18 minute
BANCUL ZILEI: Despre DMS...
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Trei nave americane aflate în tranzit în Strâmtoarea Ormuz, atacate de Iran. Trump amenință Teheranul cu represalii "violente" dacă nu semnează "rapid" un acord
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close