Atac cu bombă la sediul partidului premierului olandez. Autoritățile sunt în alertă: Act laş de intimidare

Premierul olandez, Rob Jetten, a calificat joi drept un "act laş de intimidare" atacul cu o bombă artizanală împotriva sediului partidului său centrist, D66, din Haga, notează AFP.

Poliţia a anunţat arestarea unui suspect în urma acestui atac petrecut în centrul oraşului, care a provocat o explozie şi câteva daune materiale, fără victime.

Bombă artizanală în cutia poştală

"O bombă artizanală a fost introdusă în cutia poştală a sediului D66. Un act laş de intimidare", a reacţionat Rob Jetten într-un comunicat pe platforma X.

"Pentru toţi cei care cred că pot semăna frică, am un mesaj: în Ţările de Jos, o ţară democratică, nu ne vom lăsa niciodată reduşi la tăcere prin violenţă", a adăugat premierul.

Aproximativ 30 de activişti ai Tinerilor Democraţi, un grup independent apropiat de D66, se aflau în clădire în momentul incidentului.

Nimeni nu a fost rănit

"Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar şocul este imens", a comentat grupul într-un comunicat pe Instagram.

"Nu ne vom lăsa intimidaţi. Apărăm cu fermitate o democraţie deschisă, liberă şi sigură", a continuat acesta.

Clădirea în care se află sediul partidului D66 a mai fost vizată anul trecut în timpul revoltelor anti-imigraţie de la Haga, conform Agerpres.

