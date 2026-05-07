DCNews Stiri Petrișor Peiu subliniază ”nuanța” din declarația lui Nicușor Dan despre viitorul Guvern. Replică pentru președinte, din AUR
Data publicării: 07 Mai 2026

EXCLUSIV Petrișor Peiu subliniază ”nuanța” din declarația lui Nicușor Dan despre viitorul Guvern. Replică pentru președinte, din AUR
Autor: Loredana Iriciuc

Nicușor Dan la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Petrişor Peiu, prim-vicepreşedinte AUR şi liderul senatorilor partidului, invitat la „Ce se întâmplă” realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, a reacționat la declarațiile președintelui Nicușor Dan care a spus că își dorește o viitoare majoritate de orientare pro-occidetanlă și că exclude intrarea AUR în coaliție, implicit numirea lui Călin Georgescu premier.

„Ideea este foarte simplă. Domnul președinte Nicușor Dan a spus următorul lucru: `nu voi da niciodată mandat unui premier care să facă un guvern cu AUR sau care să ia în Parlament voturi de la AUR`. Ceea ce înseamnă că din toți parlamentarii, din cei 464 de parlamentari, 90 dintre ei, adică 20%, au dreptul restricţionat de a vorbi despre guvernare.

Domnul preşedinte aşa a spus. Şi atunci noi suntem 20% închişi într-un țarc acolo, unde a zis domnul preşedinte că sunt ăia care au voie să fie parlamentari, dar n-au voie să se implice într-un Executiv, în treburile administrative ale ţării, şi dânsul are la dispoziţie 80% din parlamentari să creeze o majoritate cum o doreşte domnia sa, că dânsul vrea să o creeze”, spune Peiu.

Peiu: „Majoritate făcută de președinte, nu de partide”

Din perspectiva liderului AUR, modul în care sunt anunțate consultările politice schimbă logica tradițională a negocierilor dintre formațiuni.

„Nu mai este vorba de discuţii între partide, atenţie! Pentru că dânsul a spus aşa. `Voi convoca consultări informale`. Ceea ce înseamnă că el vrea să formeze o majoritate, el personal. Doreşte mai întâi să creeze o majoritate. El vrea să o creeze, nu să discute partidele. Atenție la nuanță”, mai explică Peiu.

