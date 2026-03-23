DCNews Stiri Simulare BAC 2026: Subiecte, nivel de dificultate. Prof. dr. Ștefania Ciobanu, la DC EDU - Video
Data actualizării: 13:46 23 Mar 2026 | Data publicării: 13:13 23 Mar 2026

EXCLUSIV Simulare BAC 2026: Subiecte, nivel de dificultate. Prof. dr. Ștefania Ciobanu, la DC EDU - Video
Autor: Doinița Manic

imagine cu un elev care susține un examen Simularea examenului de Bacalaureat 2026 a început astăzi, luni, 23 martie. Foto: Pixabay

Prof. dr. Ștefania Ciobanu vine la DC EDU.

Prof. dr. Ștefania Ciobanu, de la Colegiul Național Spiru Haret, București, consilier în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerul Educației și Cercetării, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • Simulare la Evaluarea Națională: limba și literatura română. Subiecte, dificultate, rezultate
  • Simulare Bacalaureat: limba și literatura română. Subiecte, nivel de dificultate, așteptări
  • Limba și literatura română în gimnaziu
  • Noua programă de limba și literatura română, clasa a IX-a: perspective și abordări didactice
  • Limba și literatura română în liceu
  • Problema analfabetismului funcțional: cauze și soluții
  • Elevii și cărțile. Declinul lecturii, „soluția” rezumatelor
  • Profesorii de limba și literatura română – provocări didactice
  • Modalități de atragere a elevilor în universul cărților
  • Rolul lecturii în cultura generală și comunicarea noilor generații
  • Generația Z și tehnologia digitală. Riscurile adicției tehnologice
  • Limba, literatura și creativitatea în Era AI

Emisiunea va fi transmisă luni, 23 martie 2026, de la ora 20:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

