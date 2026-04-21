DC Medical, platformă media din cadrul DC Media Group, trust media din care fac parte și DC News, DC Business, Știridiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DCSport, DC NewsTV și RadioDCNews, organizează în data de 22 APRILIE 2026 evenimentul ,,HEALTH FORUM: Știința vieții-sănătatea bazată pe dovezi″.
Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DC News și DC Medical, pe paginile de Facebook ale acestora, cât și pe YouTube DC News și DC Medical, în intervalul orar 14:00 – 17:00.
Vă invităm la o dezbatere dedicată inovației și accesului la medicina de standard european în România. Provocările generate de îmbătrânirea accelerată a populației și de ”epidemia” de boli cronice, lipsa resurselor financiare și dificultățile de acces la medicamente pun în pericol sustenabilitatea sistemului de sănătate, nasc tensiuni sociale și scad performanța economică în general. Soluțiile nu pot fi găsite decât prin inovare și reformare.
Ce înseamnă investițiile în sistemul de sănătate, cum se corelează cu speranța de viață, evitarea deceselor prevenibile.
Cum poate fi îmbunătățită finanțarea sănătății și a medicamentelor inovatoare?
Accesul la noile terapii, respectiv medicina personalizată, care reduce povara bolii, înseamnă costuri mai mici pentru societate și nu numai. Cum poate fi îmbunătățit accesul la medicamente de ultimă generație?
Rolul programelor naționale de sănătate: descoperire precoce, tratamente salvatoare de vieți
Studiile clinice, beneficii pentru pacienți si sistemul medical. Cum putem avea un cadru mai bun de aprobare a acestora?
Este sectorul farmaceutic inovator un partener strategic pentru sănătate, societate și economie?
13:30 - 14:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee
14:00 - 16:50: DEZBATERI, PREZENTĂRI, SOLUȚII – Inovația și accesul la medicina de standard european în România, pe fondul provocărilor generate de îmbătrânirea populației, creșterea bolilor cronice, presiunile financiare și accesul limitat la tratamente
Moderator: Val VÂLCU, Jurnalist DCNEWS
Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaților
Dr. Cristian VÂNTU, Vicepreședinte Comisia pentru sănătate, Senatul României
Valentin-Florin CIOCAN, Președinte cu rang de secretar de stat, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
Nicoleta PAULIUC, Membru Comisia pentru Sănătate, Senatul României
Raluca SÎMBOTIN, Policy & Market Access Leader, MSD România
Prof. univ. dr. Carmen ORBAN, Membru Comisia pentru sănătate, Senatul României
Dr. Andrei BACIU, Membru Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaților
Conf. univ. dr. Horațiu-Remus MOLDOVAN, Președinte CNAS
Dan ZAHARESCU, Director Executiv, ARPIM
Cătălina PÎNTEA, Vicepreședinte Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România
Prof. univ. dr. Cristian OANCEA, Președinte Comisia de pneumologie, Ministerul Sănătății ONLINE
Farm. Pr. Anca CRUPARIU, Consilier relații publice, Colegiul Farmaciștilor din România
Dr. Adrian PANĂ, Expert în politici de sănătate
Dr. Adrian WIENER, Membru Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaților ONLINE
Răzvan Mihai PRISADA, Președinte Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
Dorica DAN, Președinte Alianța Națională pentru Boli Rare
Dr. Daciana TOMA, Vicepreședinte SNMF ONLINE
Radu GĂNESCU, Președintele COPAC
16:50 - 17:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A
de Anca Murgoci
