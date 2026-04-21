Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DC News și DC Medical, pe paginile de Facebook ale acestora, cât și pe YouTube DC News și DC Medical, în intervalul orar 14:00 – 17:00.

CONTEXT ȘI TEMATICĂ

Vă invităm la o dezbatere dedicată inovației și accesului la medicina de standard european în România. Provocările generate de îmbătrânirea accelerată a populației și de ”epidemia” de boli cronice, lipsa resurselor financiare și dificultățile de acces la medicamente pun în pericol sustenabilitatea sistemului de sănătate, nasc tensiuni sociale și scad performanța economică în general. Soluțiile nu pot fi găsite decât prin inovare și reformare.

În centrul discuției se vor afla:

Ce înseamnă investițiile în sistemul de sănătate, cum se corelează cu speranța de viață, evitarea deceselor prevenibile.



Cum poate fi îmbunătățită finanțarea sănătății și a medicamentelor inovatoare?



Accesul la noile terapii, respectiv medicina personalizată, care reduce povara bolii, înseamnă costuri mai mici pentru societate și nu numai. Cum poate fi îmbunătățit accesul la medicamente de ultimă generație?



Rolul programelor naționale de sănătate: descoperire precoce, tratamente salvatoare de vieți



Studiile clinice, beneficii pentru pacienți si sistemul medical. Cum putem avea un cadru mai bun de aprobare a acestora?



Este sectorul farmaceutic inovator un partener strategic pentru sănătate, societate și economie?



Agendă eveniment:



13:30 - 14:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee



14:00 - 16:50: DEZBATERI, PREZENTĂRI, SOLUȚII – Inovația și accesul la medicina de standard european în România, pe fondul provocărilor generate de îmbătrânirea populației, creșterea bolilor cronice, presiunile financiare și accesul limitat la tratamente



Moderator: Val VÂLCU, Jurnalist DCNEWS

SPEAKERI

Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaților



Dr. Cristian VÂNTU, Vicepreședinte Comisia pentru sănătate, Senatul României



Valentin-Florin CIOCAN, Președinte cu rang de secretar de stat, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate



Nicoleta PAULIUC, Membru Comisia pentru Sănătate, Senatul României



Raluca SÎMBOTIN, Policy & Market Access Leader, MSD România



Prof. univ. dr. Carmen ORBAN, Membru Comisia pentru sănătate, Senatul României



Dr. Andrei BACIU, Membru Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaților



Conf. univ. dr. Horațiu-Remus MOLDOVAN, Președinte CNAS



Dan ZAHARESCU, Director Executiv, ARPIM



Cătălina PÎNTEA, Vicepreședinte Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România



Prof. univ. dr. Cristian OANCEA, Președinte Comisia de pneumologie, Ministerul Sănătății ONLINE



Farm. Pr. Anca CRUPARIU, Consilier relații publice, Colegiul Farmaciștilor din România



Dr. Adrian PANĂ, Expert în politici de sănătate



Dr. Adrian WIENER, Membru Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaților ONLINE



Răzvan Mihai PRISADA, Președinte Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România



Dorica DAN, Președinte Alianța Națională pentru Boli Rare



Dr. Daciana TOMA, Vicepreședinte SNMF ONLINE



Radu GĂNESCU, Președintele COPAC



16:50 - 17:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A