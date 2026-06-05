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DCNews Lifestyle Începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din 2026. Există o noutate: Nu s-a mai întâmplat de opt ani

Începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din 2026. Există o noutate: Nu s-a mai întâmplat de opt ani

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 05 Iun 2026
Unknown-1 BISERICĂ
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Începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din 2026.

Există o noutate în privința Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Este cel mai lung din ultimii opt ani! Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din anul 2026 durează 21 de zile. Credincioșii vor începe postul luni, 8 iunie, iar acesta va încheia sâmbătă, 28 iunie, în ajunul sărbătorii celor doi mari apostoli ai Bisericii, Sfinții Petru și Pavel.

Durata Postului Sfinților Apostoli variază de la un an la altul, fiind strâns legată de data sărbătorii Învierii Domnului. 

Potrivit calendarului ortodox, din cele 21 de zile de post, 12 vor avea dezlegare la pește, făcând ca această perioadă de postire să fie mai ușor de urmat din punct de vedere alimentar.

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Potrivit Pravilei Marei și Învățăturii pentru posturi din Ceaslovul Mare, luni, miercuri și vineri se mănâncă legume fără untdelemn, marți și joi aceleași cu untdelemn (și vin), iar sâmbăta și duminica putem consuma și pește. Dezlegarea la pește se dă și luni, marți și joi, când cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie mare, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri, se dezleagă la untdelemn și vin. La hramuri și la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) se dă dezlegare la pește, în orice zi a săptămânii ar cădea.

Astfel, „postul de vară” este perioada în care avem cu toții şansa de a îmbina rugăciunea cu faptele de milostenie și de a medita asupra misiunii pe care cei doi mari Apostoli au desfăşurat-o pentru propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos.

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