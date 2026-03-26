Crispy de post? Rețeta care face furori: „N-o să-ți vină să crezi cât de bun e”

Ușor de preparat și surprinzător de savuroasă, această rețetă de crispy propusă de Andreea pe TikTok, promite să devină un favorit în bucătăriile celor care evită produsele de origine animală.

O alternativă ingenioasă pentru pofta de „crispy”

În perioadele de post, una dintre cele mai mari provocări rămâne găsirea unor preparate care să înlocuiască gustul și textura produselor clasice din carne. Rețetele reinterpretate devin astfel tot mai căutate, iar tofu, un ingredient versatil și accesibil, capătă un rol principal.

Noua variantă de crispy de post reușește să reproducă atât textura crocantă, cât și gustul intens al preparatelor clasice, fără a folosi ouă sau carne. Secretul constă în combinația de ingrediente simple și în modul de preparare.

Ingrediente simple, la îndemâna oricui

Pentru această rețetă ai nevoie de:

o cutie de tofu

200 ml apă

3 linguri de făină

o linguriță turmeric

fulgi de porumb

boia dulce

o linguriță praf de usturoi

Ingredientele sunt accesibile și pot fi găsite cu ușurință în orice supermarket.

Cum se prepară crispy-ul de post

Prepararea este rapidă și nu necesită tehnici complicate:

Tofu se taie în felii puțin mai groase.

Se pregătește un amestec din apă, făină și turmeric, care va înlocui oul.

Fulgii de porumb se amestecă cu boia dulce și praf de usturoi pentru un plus de aromă.

Fiecare bucată de tofu se trece prin făină, apoi prin compoziția lichidă și, la final, prin fulgii de porumb.

Se așază în airfryer timp de 10-15 minute la 180 de grade.

Rezultatul: bucăți crocante la exterior și fragede la interior.

Trucul care face diferența: Pentru un gust și mai intens, preparatul poate fi servit cu sos sweet chilli, care adaugă o notă dulce-picantă și completează perfect textura crispy.

Rețetele de post, tot mai populare online

În ultimii ani, rețetele de post au cunoscut o creștere semnificativă în popularitate, pe fondul interesului pentru alimentația echilibrată și diversificată. Platformele sociale sunt pline de idei creative, iar utilizatorii caută tot mai des soluții rapide, gustoase și sănătoase.

Această rețetă de crispy din tofu se înscrie perfect în tendință și demonstrează că mâncarea de post poate fi nu doar sănătoasă, ci și extrem de apetisantă.

Deci dacă vrei o alternativă simplă și delicioasă în zilele de post, această rețetă merită salvată. S-ar putea să devină una dintre preferatele tale.