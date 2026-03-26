Crispy de post? Rețeta care face furori: „N-o să-ți vină să crezi cât de bun e”

Tot mai mulți români își doresc alternative gustoase pentru perioada de post, iar o rețetă simplă de „crispy” din tofu câștigă rapid popularitate în mediul online.
Ușor de preparat și surprinzător de savuroasă, această rețetă de crispy propusă de Andreea pe TikTok, promite să devină un favorit în bucătăriile celor care evită produsele de origine animală.
În perioadele de post, una dintre cele mai mari provocări rămâne găsirea unor preparate care să înlocuiască gustul și textura produselor clasice din carne. Rețetele reinterpretate devin astfel tot mai căutate, iar tofu, un ingredient versatil și accesibil, capătă un rol principal.
Noua variantă de crispy de post reușește să reproducă atât textura crocantă, cât și gustul intens al preparatelor clasice, fără a folosi ouă sau carne. Secretul constă în combinația de ingrediente simple și în modul de preparare.
Citește și: Nu știi ce să mai mănânci de post? Încearcă pastele cu dovlecel și sos cremos de avocado și pesto
Pentru această rețetă ai nevoie de:
Ingredientele sunt accesibile și pot fi găsite cu ușurință în orice supermarket.
Prepararea este rapidă și nu necesită tehnici complicate:
Rezultatul: bucăți crocante la exterior și fragede la interior.
Trucul care face diferența: Pentru un gust și mai intens, preparatul poate fi servit cu sos sweet chilli, care adaugă o notă dulce-picantă și completează perfect textura crispy.
În ultimii ani, rețetele de post au cunoscut o creștere semnificativă în popularitate, pe fondul interesului pentru alimentația echilibrată și diversificată. Platformele sociale sunt pline de idei creative, iar utilizatorii caută tot mai des soluții rapide, gustoase și sănătoase.
Această rețetă de crispy din tofu se înscrie perfect în tendință și demonstrează că mâncarea de post poate fi nu doar sănătoasă, ci și extrem de apetisantă.
Deci dacă vrei o alternativă simplă și delicioasă în zilele de post, această rețetă merită salvată. S-ar putea să devină una dintre preferatele tale.
@andreeaiscooking Stiai ca poti manca crispy chiar si in post? Salveaza reteta, pentru ca o sa ai nevoie de ea mai tarziu! Ingrediente: 1 cutie de tofu 200 ml apa 3 linguri de faina 1 lingurita turmeric Fulgi de porumb Boia dulce 1 lingurita praf de usturoi. Avem nevoie de branza tofu, pe care o taiem in felii putin mai groase. In loc de oua, folosim apa, faina si putin turmeric, iar in fulgii de porumb adaugam boia dulce si oraf de usturoi. Trecem apoi fiecare bucata de tofu prin faina, mixul de faina, iar la final prin fulgii de porumb. Lasam la aifryer 10-15 minute, la 180 de grade. Eu am pus deasupra si putin sweet chilli si a fost o bunatate! Urmareste-ma pentru mai multa inspiratie, pentru ca postez aproape zilnic cate o reteta. #crispy #crispydepost #retetedepost ♬ sonido original - Vibes by Ley
