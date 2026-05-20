Alimentele care îmbunătățesc autocontrolul și reduc impulsivitatea: Explicația unui psihiatru
Data publicării: 20 Mai 2026

Alimentele care îmbunătățesc autocontrolul și reduc impulsivitatea: Explicația unui psihiatru
Autor: Darius Mureșan

mancare-cina-masa_95295000 Imagine cu mâncare. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Ambreen
Alimentația are efecte asupra modului în care funcționează creierul și sunt gestionate emoțiile.

Mâncarea pe care o mănânci este foarte importantă deoarece influențează sănătatea, nivelul de energie și starea de bine. Alimentația te poate ajuta să slăbești, să reduci balonarea sau să crești nivelul de energie, dar te poate ajuta și să îți îmbunătățești autocontrolul, prin modul în care anumite alimente pot influența funcționarea creierului, potrivit 20minutos.es

Psihiatrul Fernando Mora a postat pe contul său de Instagram un videoclip în care a explicat că nu există alimente miraculoase, însă ceea ce mănânci influențează modul în care funcționează creierul și reacțiile acestuia. Potrivit medicului, alimentația poate ajuta sănătatea mintală prin efectele nutrienților asupra organismului, dar nu înlocuiește tratamentele medicale, ci reprezintă doar un factor complementar în starea generală de bine.

„În primele trei locuri se află alimentele care previn vârfurile glicemice, ceea ce înseamnă că nu este sufocat creierul tău”, a explicat acesta. „Cel mai bine este să combini proteinele, fibrele și grăsimile sănătoase.” Un exemplu în acest sens, așa cum dezvăluie el, ar fi: „iaurt simplu cu nuci, pâine prăjită integrală cu ulei de măsline, leguminoase sau fructe”.

„Pe locul al doilea se află alimentele antiinflamatoare precum fructele de pădure, cacaua pură, ceaiul verde, usturoiul și ovăzul - de preferință cereale integrale”, a mai spus medicul.

 „Acizii grași Omega-3 au cele mai multe dovezi științifice care le susțin eficacitatea în controlul impulsivității. Se găsesc în peștele gras, cum ar fi sardinele și somonul, precum și în nuci și semințe de in și chia”, a adăugat psihiatrul.

Importanța autocontrolului și a gestionării emoțiilor

Includerea acestor alimente în dietă poate fi benefică, dar controlul impulsivității și îmbunătățirea autocontrolului necesită și efort personal, uneori cu sprijinul unui specialist. De asemenea, gestionarea impulsivității presupune și învățarea gestionării emoțiilor

Identificarea situațiilor care declanșează comportamente impulsive este foarte importantă pentru a înțelege și a controla impulsivitatea. Se recomandă autoinstruirea, exercițiile de relaxare și gestionarea emoțiilor pentru o mai bună reglare a reacțiilor zilnice.

Aceste strategii sunt mai eficiente cu ajutorul unui specialist, iar solicitarea ajutorului reprezintă un pas important în gestionarea impulsivității. 

