Un Opel a fost înregistrat în Belgia de radar cu... 700 km/h

Şoferul belgian care conducea respectiva maşină a fost nevoit să aştepte 8 ani până când a devenit clar că amenda pe care a luat-o, în valoare de 6597 euro, a fost acordată greşit. Totul din cauza unei erori tehnice.

Şoferul fusese înregistrat de radar cu viteza de 696 km/h, în apropierea graniţei dintre Belgia şi Franţa, într-o zonă în care viteza maximă admisă era de 50 km/h.

Conform setărilor din fabrică, viteza maximă a unui model Opel Astra este între 200 şi 235 km/h. Nici măcar un hipercar precum Bugatti nu poate ajunge la aproape 700 km/h, ci doar până la puţin peste 500 km/h.

Cu toate astea, şoferului i-a luat ani buni pentru a convinge autorităţile belgiene să recunoască greşeala. Şoferul a făcut contestaţie încă de la început, afirmând că nu este posibil ca măsurătoarea făcută de aparatul radar să fie corectă, şi a indicat inclusiv spre limitările tehnice ale maşinii.

Motivul greşelii tehnice este foarte simplu, scrie racing.nl. La măsurătoarea făcută de aparatul radar a mai fost adăugată, din greşeală, o cifră, astfel că de la viteza înregistrată de 69 de km/h, s-a ajuns la cea de 696 km/h.

Nu se ştie dacă, până la acest moment, Poliţia Belgiană a emis vreun fel de scuze pentru situaţia creată.