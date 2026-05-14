Drumarii luptă cu nămeții pe Transfăgărășan. Ce au găsit echipele sub zăpada de până la trei metri

Echipele de drumari desfășoară în continuare lucrări de degajare a zăpezii pe DN7C-Transfăgărășan, pe tronsonul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, în județul Sibiu, unde în anumite zone grosimea stratului de omăt urcă până la doi–trei metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.

"Pe traseul dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac există porţiuni pe care stratul de zăpadă depăşeşte 2-3 metri grosime şi pe carosabil am găsit şi numeroase stânci aduse de avalanşe, de pe versanţi", au transmis reprezentanţii DRDP Braşov, pe pagina proprie de Facebook.

"Utilajele lucrează ori de câte ori este posibil"

Intervențiile sunt întrerupte periodic din cauza vremii nefavorabile, însă utilajele revin pe traseu de fiecare dată când condițiile permit lucru în siguranță pentru personal.

"Cu toate că intervenţia pentru curăţarea zăpezii de pe carosabil a fost întreruptă de mai multe ori din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, utilajele lucrează ori de câte ori este posibil şi sigur pentru personalul DRDP Braşov", au mai precizat drumarii.

DN7C-Transfăgărășan rămâne închis circulației pe sectorul alpin în sezonul rece, iar accesul către Bâlea Lac, aflat la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș, se realizează doar cu telecabina.

