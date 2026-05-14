€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Stiri Drumarii luptă cu nămeții pe Transfăgărășan. Ce au găsit echipele sub zăpada de până la trei metri
Data publicării: 14 Mai 2026

Drumarii luptă cu nămeții pe Transfăgărășan. Ce au găsit echipele sub zăpada de până la trei metri
Autor: Tiberiu Vasile

Drumarii luptă cu nămeții pe Transfăgărășan. Ce au găsit echipele sub zăpada de până la trei metri Sursa foto: CNAIR Captura Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

A fost reluată deszăpezirea pe Transfăgărășan, unde stratul de zăpadă depășește local trei metri, iar muncitorii intervin în condiții dificile în zona Bâlea Cascadă – Bâlea Lac.

Echipele de drumari desfășoară în continuare lucrări de degajare a zăpezii pe DN7C-Transfăgărășan, pe tronsonul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, în județul Sibiu, unde în anumite zone grosimea stratului de omăt urcă până la doi–trei metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.

"Pe traseul dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac există porţiuni pe care stratul de zăpadă depăşeşte 2-3 metri grosime şi pe carosabil am găsit şi numeroase stânci aduse de avalanşe, de pe versanţi", au transmis reprezentanţii DRDP Braşov, pe pagina proprie de Facebook.

"Utilajele lucrează ori de câte ori este posibil"

Intervențiile sunt întrerupte periodic din cauza vremii nefavorabile, însă utilajele revin pe traseu de fiecare dată când condițiile permit lucru în siguranță pentru personal.

"Cu toate că intervenţia pentru curăţarea zăpezii de pe carosabil a fost întreruptă de mai multe ori din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, utilajele lucrează ori de câte ori este posibil şi sigur pentru personalul DRDP Braşov", au mai precizat drumarii.

DN7C-Transfăgărășan rămâne închis circulației pe sectorul alpin în sezonul rece, iar accesul către Bâlea Lac, aflat la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș, se realizează doar cu telecabina.

CITEȘTE ȘI: Transfăgărășanul și Transalpina, închise circulației
 

VEZI VIDEO AICI:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

transfagarasan
dezapezire
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Guvernul dă liber la creșteri salariale și angajări pentru zeci de companii de stat. Ioana Dogioiu, precizări
Publicat acum 39 minute
Spania se pregătește pentru eclipsa solară totală din 12 august: Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa va fi vizibilă integral
Publicat acum 54 minute
Papa Leon, critici fără precedent la adresa europenilor, după creșterea cheltuielilor militare
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Insulă din Grecia, scoasă la vânzare la prețul unui apartament din România
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!”
Publicat acum 7 ore si 57 minute
Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic"
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
Publicat acum 20 ore si 7 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 7 ore si 33 minute
PSD cere ca premierul Ilie Bolojan să răspundă politic, după reţinerea lui Mihai Savin, şeful AVR
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close