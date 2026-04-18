Trebuie să porți centură de siguranță dacă ești gravidă? Titi Aur arată singura situație când lipsa centurii îți salvează viața / video
Data publicării: 17:40 18 Apr 2026

EXCLUSIV Trebuie să porți centură de siguranță dacă ești gravidă? Titi Aur arată singura situație când lipsa centurii îți salvează viața / video
Autor: Ioan-Radu Gava

centura de siguranta Foto: Unsplash

Deși centura de siguranță este deosebit de utilă în majoritatea accidentelor de circulație, există o excepție când lipsa acesteia îți poate salva viața.

În cadrul emisiunii DC Conducem, la DC News, moderată de jurnalistul Florin Răvdan, Ion Arseni, preşedintele Asociaţiei Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, și expertul în conducere devensivă Titi Aur au vorbit despre importanța centurii de siguranță și exceptarea purtării ei de către femeile însărcinate.

„Centura de siguranță e obligatorie, iar oamenii nu știu asta. Nu știu că e obligatorie și pe bancheta din spate. Chiar îți protejează viața și inclusiv la femeile însărcinate, partea de jos vine sub burtă și asigură bazinul. Nu e ca și cum pățește ceva copilul dacă centura e purtată. Nu știu de ce există această legislație, dar din punctul meu de vedere, inclusiv femeile gravide ar trebui să poarte centura de siguranță. În acest fel, educația și conștientizarea ar începe încă din pântece“, a precizat Ion Arseni, preşedintele Asociaţiei Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului.

Titi Aur: Nu ar trebui să existe excepții

Și Titi Aur consideră că centura de siguranță ar trebui purtată de femeile însărcinate, cu atât mai mult cu cât există un dispozitiv special care face purtarea mai confortabilă. Specialistul în conducere defensivă a spus faptul că nu ar trebui să existe excepții în cazul purtării centurii.

„Există un dispozitiv special pentru femeile gravide, când sunt în ultimele luni de sarcină, dar la noi s-a ajuns să fie exceptate anumite categorii, precum instructorii, taximetriștii, fiindcă atunci când s-a făcut legea nu a existat suficientă putere politică să spună că  trebuie obligatoriu pentru toți. Parlamentarii de la acea vreme s-au temut să intre în conflict cu diverși sindicaliști.

Centura te salvează în 99,99% cazuri. Există și excepția, care vine ca exemplu din partea unora, că mașina care a avut accident și s-a rostogolit, a ajuns în râpă și a luat foc, iar pasagerul care nu avea centura a scăpat pentru că a fost aruncat din mașină. Există această probabilitate, doar că e atât de mică încât eu vin cu următoarea întrebare: Dacă ai avea un accident, ce ai alege, probabilitatea de 0,01% de a fi aruncat din mașină, să rămâi întreg, iar mașina să ia foc și să explodeze, sau probabilitatea de 99,99% când centura te salvează“, a spus Titi Aur.

Specialistul a relatat și o întâmplare din 1991, când în timpul unor probe cu mașina de curse a fost aruncat literalmente de la volan, din cauza faptului că nu avea centura de siguranță pusă.

„Eu am fost aruncat din mașină. La 140 km/h. Cel din dreapta a ajuns la volan în locul meu și am văzut mașina cum s-a rostogolit cu el mai departe. A fost o chestiune de câteva secunde. A fost o excepție, plus că în mașina de curse eram fără centură de siguranță. Acele excepții nu înseamnă că probabilitatea cea mai mare e aia. 

Sunt oameni care nu cred, nu înțeleg, nu acceptă și nu-i interesează, iar dacă pun centura, o pun de frica polițistului. Polițistul nu are interesul să te amendeze, ci să fii în siguranță“, a concluzionat Titi Aur.

Nu uitaţi, dacă aveţi imagini din trafic sau sugestii de subiecte pentru DC Conducem, le aşteptăm pe adresa de e-mail dcconducem@gmail.com. 

