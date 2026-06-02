Cadru legal pentru inteligenţa artificială în SUA. Ordin semnat de Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump a semnat marţi un ordin executiv mult aşteptat, care stabileşte un cadru pentru inteligenţa artificială în Statele Unite, în numele securităţii cibernetice, cu un control facultativ al administraţiei asupra celor mai avansate modele, relatează AFP.

Ordinul îşi propune să protejeze sistemele informatice ale ţării în faţa modelelor AI capabile acum să detecteze şi să exploateze vulnerabilităţile cu o viteză fără precedent.

Acesta prevede dezvoltarea unui cadru de reglementare "pe bază de voluntariat" cu companiile de AI, care vor putea să îşi prezinte modelele de ultimă generaţie spre revizuire de către administraţie înainte de lansarea lor, conform Agerpres.

Clarificarea din ordin

Textul conţine, de asemenea, această clarificare: nimic din decret "nu ar trebui să servească la stabilirea" vreunui control prealabil "obligatoriu" din partea administraţiei asupra noilor modele de AI.

Ordinul executiv creează, de asemenea, o "platformă de coordonare" condusă de Departamentul Trezoreriei, în colaborare cu Agenţia Naţională de Securitate (NSA) şi Agenţia pentru Securitatea Cibernetică (CISA), însărcinată cu coordonarea cu industria pentru detectarea şi remedierea vulnerabilităţilor software, tot pe bază voluntară.

Perioada pentru analizarea voluntară a modelelor avansate a fost redusă la 30 de zile, faţă de 90 în versiunea anterioară a textului, pe care Donald Trump a refuzat să-l semneze în ultimul moment acum două săptămâni, când şefii companiilor americane de inteligenţă artificială de top erau aşteptaţi la Casa Albă.

De ce a fost întârziată legea

"Am amânat-o pentru că nu mi-au plăcut anumite aspecte", a explicat preşedintele la acea vreme, adăugând că nu a vrut să "compromită" avantajul Americii asupra Chinei.

Au circulat apoi mai multe ştiri pentru a explica această întârziere, în mare parte indicând responsabilitatea lui David Sacks, fostul consilier al Casei Albe pe probleme de inteligenţă artificială, încă influent, care l-ar fi sunat pe preşedinte pentru a-l descuraja să semneze.

Acest episod a scos în evidenţă tensiunile din cadrul administraţiei dintre cei favorabili reglementării, conduşi de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, şi aripa ostilă oricărei reglementări, care consideră orice revizuire guvernamentală ca un obstacol în calea inovaţiei americane în faţa Chinei.

"Preşedintele Trump a înţeles că reglementarea inutilă este principala ameninţare la adresa inovaţiei în America", şi-a exprimat satisfacţia a doua zi David Sacks, într-un mesaj pe X, cerând "eliminarea obstacolelor birocratice ridicate de legislativele statelor şi de politicienii 'woke' din Washington".

Ordinul executiv semnat marţi marchează o schimbare prudentă pentru administraţia Trump, care până acum se opusese ferm oricărei reglementări a inteligenţei artificiale.

Cu toate acestea, preocupările legate de securitate au schimbat jocul în ultimele luni: Washingtonul este îngrijorat de capacitatea celor mai noi modele de a exploata vulnerabilităţile de securitate cibernetică printr-o viteză fără precedent, deschizând calea pentru atacuri împotriva infrastructurii critice (reţele electrice, bănci, agenţii guvernamentale).

Proiectul a fost declanşat în special de Mythos, un model al startup-ului Anthropic, al cărui acces este limitat la un cerc de parteneri care îl utilizează pentru a-şi consolida securitatea cibernetică.

Abordarea voluntară adoptată de Trump este similară în principiu cu cea a predecesorului său, Joe Biden, al cărui ordin executiv din 2023 s-a bazat pe angajamentele asumate de companiile de inteligenţă artificială de a împărtăşi rezultatele testelor lor de securitate cu administraţia.

Trump abrogase acest text la întoarcerea sa la Casa Albă, considerându-l prea restrictiv.