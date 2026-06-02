Ministerul Sănătății scoate la concurs zeci de posturi de conducere din DSP-uri și serviciile de ambulanță

Ministerul Sănătății scoate la concurs zeci de posturi de conducere din DSP-uri și serviciile de ambulanță

Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 02 Iun 2026
spital timisoara pacienti suporteri paok salonic accident timis Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. Sursa foto: Agerpres
Ministerul Sănătății a anunțat marți lansarea procedurilor de concurs pentru ocuparea mai multor funcții de conducere din instituții importante ale sistemului medical românesc. Sunt vizate posturi din direcțiile de sănătate publică județene, serviciile de ambulanță și alte structuri aflate în coordonarea ministerului.

„Măsura vizează ocuparea a 29 de funcţii de conducere din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, precum şi a 42 funcţii de manager general ale Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi ale serviciilor de ambulanţă judeţene, precum şi ocuparea prin concurs a posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) şi director general al Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină 'Prof. Dr. C.T. Nicolau”, a transmis Ministerul Sănătății într-un comunicat.

Autoritățile urmăresc stabilitatea managementului în sănătate

Reprezentanții ministerului susțin că inițiativa are ca obiectiv întărirea capacității de management în instituțiile care gestionează sănătatea publică, intervențiile medicale de urgență, infrastructura sanitară și rezervele de sânge la nivel național.

Potrivit instituției, ocuparea posturilor prin concurs ar trebui să contribuie la creșterea performanței administrative și la o mai bună coordonare a activităților din aceste structuri.

Șapte spitale vor începe selecția pentru manageri

În aceeași perioadă, consiliile de administrație din șapte unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății vor iniția procedurile pentru desemnarea managerilor.

Pe listă se află:

  • Spitalul de Psihiatrie ZAM
  • Spitalul de Recuperare Borșa
  • Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani
  • Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra
  • Institutul Național de Endocrinologie „C. I. Parhon”
  • Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”
  • Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri

Cseke Attila: „Un sistem sanitar puternic are nevoie și de stabilitate”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a explicat că numeroase instituții strategice din domeniul sănătății au funcționat în ultimii ani cu conduceri interimare sau cu posturi vacante.

„În ultimii ani, o parte dintre instituţiile cu rol strategic în domeniul sănătăţii publice au funcţionat cu funcţii de conducere exercitate temporar sau cu posturi vacante. Deşi activitatea acestora s-a desfăşurat în condiţii de continuitate, asigurarea unei conduceri stabile şi ocuparea prin concurs a funcţiilor manageriale reprezintă premise esenţiale pentru consolidarea capacităţii administrative, implementarea eficientă a politicilor publice şi dezvoltarea proiectelor instituţionale pe termen mediu şi lung. Un sistem sanitar puternic are nevoie nu doar de investiţii şi resurse, ci şi de stabilitate. Prin aceste concursuri facem un pas important către consolidarea managementului în sănătate şi către construirea unor instituţii mai stabile, în beneficiul pacienţilor şi al profesioniştilor din sistem”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, potrivit Agerpres.

Proceduri transparente pentru ocuparea funcțiilor

Ministerul Sănătății precizează că toate concursurile vor fi organizate pe baza unor criterii care vizează competența profesională, experiența managerială și responsabilitatea publică.

Instituția anunță că procesul de selecție se va desfășura conform legislației în vigoare, iar calendarul complet al concursurilor și condițiile de participare vor fi făcute publice în perioada următoare.

