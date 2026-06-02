Experții criminaliști protestează împotriva noii legi a salarizării

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 02 Iun 2026
protest bucuresti 2 (4) Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Sindicatul „Criminaliștii” anunță că experții din cadrul INEC se alătură protestelor personalului auxiliar din instanțe și parchete, în perioada 2–5 iunie, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării.

Sindicatul "Criminaliştii", organizaţie reprezentativă la nivel naţional pentru experţii criminalişti şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (INEC), instituţie aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, a anunţat, marţi, că se alătură personalului auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete la forma de protest a acestora, în perioada 2 - 5 iunie.

Potrivit unui comunicat, având în vedere proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, pus în transparenţă decizională de către Ministerul Muncii în data de 25 mai, precum şi forma actuală a grilelor de salarizare aferente familiei ocupaţionale "Justiţie", Sindicatul atrage atenţia asupra "impactului major" pe care proiectul aflat în dezbatere îl are asupra drepturilor salariale ale experţilor criminalişti şi personalului auxiliar de specialitate criminalistică.

"Constatând că propunerile de coeficienţi de ierarhizare şi, implicit, salariile rezultate ca urmare a intrării în vigoare a actualului proiect al Legii salarizării ar conduce la diminuarea veniturilor nete pentru categoria noastră profesională în procente de 32% - 40%, respingem în mod ferm actuala formă a proiectului Legii. Aceasta nu reflectă complexitatea, responsabilitatea şi contribuţia în înfăptuirea actului de justiţie al experţilor criminalişti şi nu asigură respectarea principiilor de ierarhizare, egalitate, nediscriminare, stimulare şi sustenabilitate asumate chiar prin proiectul legislativ", se precizează în comunicat.

"În loc să repare această inechitate cronică, va diminua şi mai mult veniturile"

Sindicatul adaugă că proiectul de lege va genera "o reiteraţie gravă a unei erori legislative istorice".

"Aplicarea Legii-cadru 153/2017 a determinat, la acel moment, o diminuare drastică a veniturilor experţilor criminalişti din cadrul INEC, cuantificată între 15% şi 25%, transformând această nişă profesională în categoria cea mai sever afectată din întregul aparat bugetar. Actualul proiect de lege, în loc să repare această inechitate cronică, va diminua şi mai mult veniturile prin mecanismele defectuoase de calcul ale coeficienţilor şi prin reglementarea neconstituţională a diferenţelor salariale tranzitorii. O asemenea abordare legislativă repetitivă echivalează cu o sancţionare sistematică a înaltei calificări a experţilor din cadrul acestui institut", susţine sursa menţionată.

De asemenea, sindicaliştii precizează că experţii criminalişti nu au beneficiat de nicio majorare salarială în ultimii 10 ani, singurele creşteri salariale fiind cele obţinute prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate pentru corectarea fostei legi de salarizare.

"Activitatea experţilor criminalişti va fi limitată"

Ei solicită Ministerului Muncii stabilirea unor coeficienţi de salarizare corelaţi cu atribuţiile specifice funcţiilor personalului din cadrul INEC, conform propunerilor transmise prin Memorandumul din 29 mai, astfel încât să nu aibă loc diminuarea salariilor aflate în plată.

"Urmare acestei stări de fapt, activitatea experţilor criminalişti va fi limitată la efectuarea expertizelor dispuse în cauzele penale şi în cauzele considerate urgente, efectuarea expertizelor în cauzele civile fiind limitată 'de facto' prin consecinţa acţiunilor de amânare a proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată ca urmare a protestelor desfăşurate de către personalul auxiliar de la nivelul acestora", subliniază Sindicatul "Criminaliştii", conform Agerpres. 

