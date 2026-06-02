Trump și Netanyahu, schimb de replici acide pe tema Libanului: "Ești nebun? / Fără mine erai la închisoare. Îți salvez pielea"

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 02 Iun 2026
imagine cu Donald Trump supărat Donald Trump a fost extrem de nemulțumit de planurile israeliene de a ataca capitala Libanului, Beirut. Foto: Agerpres
Președintele american Donald Trump ar fi avut o discuție tensionată cu premierul Benjamin Netanyahu, din cauza planurilor israeliene de a ataca capitala Libanului, Beirut.

Convorbirea telefonică de luni a președintelui american Donald Trump cu premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi devenit destul de aprinsă, scrie CNN. Două persoane familiarizate cu discuția dintre cei doi ar fi declarat pentru sursa citată că președintele SUA l-a presat pe liderul israelian să reducă planurile operațiunilor militare din Liban.

Mai mult decât atât, presa americană scrie că Donald Trump ar fi folosit pe alocuri chiar și înjurături pentru a-și exprima dezaprobarea față de ofensiva planificată, care amenința să-i distrugă eforturile de a negocia un acord preliminar cu Iranul.

Ce i-ar fi spus Trump lui Netanyahu

„Ești nebun? Ce naiba faci?”, i-ar fi spus Trump lui Netanyahu, cerând oprirea imediată a ofensivei aeriene iminente, fiind nemulțumit de planurile israeliene de a ataca capitala Libanului, Beirut.

La un moment dat, președintele american i-ar fi amintit lui Netanyahu cum l-a susținut în trecut și l-a avertizat că bombardarea Libanului ar putea izola și mai mult Israelul, ar fi declarat sursele citate.

„Fără mine erai la închisoare. Îți salvez pielea, iar acum toată lumea te urăște din cauza acestor acțiuni”, ar fi fost cuvintele liderului de la Casa Albă, făcând aluzie la problemele juridice interne ale lui Netanyahu. 

Donald Trump a spus că a avut o convorbire „productivă” cu Netanyahu

Casa Albă nu a comentat aceste informații. Totuși, știm că Donald Trump a scris pe Truth Social, după ce a vorbit cu Netanyahu, că a fost o convorbire „productivă” și a susținut că Israelul și Hezbollah vor înceta să se mai atace reciproc. El a spus că trupele israeliene nu vor interveni asupra Beirutului.

Netanyahu a mai spus că armata israeliană va continua să atace sudul Libanului „conform planului”.

