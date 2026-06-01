Românii fraudează sistemul de studii din UK și încasează zeci de mii de lire. Care e adevărul?
Data publicării: 01 Iun 2026

EXCLUSIV Românii fraudează sistemul de studii din UK și încasează zeci de mii de lire. Care e adevărul?
Autor: Irina Constantin

Cristian Stîncanu, CEO EchoVibe HUB, la "Departe de România"
Românii, în centrul unui nou scandal. Cine fraudează, de fapt, statul britanic?

La începutul acestui an, a izbucnit un nou scandal care vizează direct comunitatea de români din Marea Britanie. Investigații recente ridică suspiciuni grave privind o fraudă la scară largă în sistemul de împrumuturi studențești, iar cifrele sunt alarmante: numărul românilor care accesează aceste fonduri a crescut exponențial, depășind cu mult orice altă naționalitate străină.

Ce se ascunde în spatele acestor cifre? Este vorba despre o oportunitate reală de studiu sau despre o schemă complexă de fraudare a statului britanic?

Invitatul ediției de astăzi este Cristian Stîncanu, CEO EchoVibe HUB, cel care a analizat în detaliu acest fenomen. Alături de el, discutăm deschis despre:

  • Cum funcționează „schema” împrumuturilor pentru studenți.
  • Cine sunt beneficiarii reali și cine suportă consecințele?
  • Ce riscuri sunt pentru românii care aplică pentru aceste credite?
  • Este adevărat că se ajunge la sechestru pe bunurile din România?
  • Cum afectează acest scandal imaginea milioanelor de români care muncesc cinstit în UK?

Analizăm situația la rece și explicăm pas cu pas mecanismele din spatele acestui subiect controversat.

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare ediție descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate sau reveniți acasă, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.

Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora. 

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News.

