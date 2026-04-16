Chirurgia robotică a genunchiului. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR), la DC Medical și DC News

€ 5.0918
|
$ 4.3226
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0918
|
$ 4.3226
 
Data actualizării: 14:18 16 Apr 2026 | Data publicării: 14:18 16 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, explică motivele degradării articulare și revoluția tehnologică adusă de roboții chirurgicali în restabilirea mobilității pacienților.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Liviu Ojoga, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, ne-a vorbit despre:

De ce ajungem la protezarea genunchiului

"Din păcate, cartilajul articular se degradează. Oricât ne-am dori să nu se întâmple acest lucru, dacă trăim suficient de mult, dacă avem factori asociați sau antecedente familiale de artroză, șansele de a dezvolta artroză de genunchi, șold sau umăr sunt foarte mari"

Cine este mai predispus la artroză

"Afectează în egală măsură și bărbații. Sunt mai expuși cei care au depus efort fizic intens timp îndelungat: sportivi, persoane care merg mult"

Evoluția chirurgiei robotice în ortopedie

Vezi emisiunea dând click pe imaginea de mai sus

"Avantajele chirurgiei robotice sunt uriașe. Este un pas uriaș, nu știu dacă pentru întreaga omenire, dar cu siguranță pentru chirurgia ortopedică. Din punctul meu de vedere, reprezintă un avantaj tehnologic enorm față de varianta clasică de protezare a genunchiului"

Recuperarea și longevitatea protezei

"Confortul este mai bun decât în cazul operației clasice. Acesta este principalul avantaj: genunchiul se simte mai apropiat de cel natural, anatomic. Astfel, durerile postoperatorii sunt mai mici, recuperarea este mai ușoară, iar pacienții sunt mai mulțumiți"

Protezarea bilaterală

"În trecut, se prefera varianta în doi timpi, dar astăzi există posibilitatea efectuării ambelor protezări într-o singură operație. Este din ce în ce mai frecventă"

Vezi emisiunea dând click pe imaginea de mai sus

Emisiunea va fi difuzată  vineri, 17 aprilie , de la ora 14:00 pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro 

www.dcnews.ro 

www.dcnewstv.ro 

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539  

https://www.youtube.com/@dcnewsromania 

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV  

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro  

https://www.facebook.com/dcnews.ro  

https://www.facebook.com/dcnewstv  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close