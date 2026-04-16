Chirurgia robotică a genunchiului. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR), la DC Medical și DC News

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Liviu Ojoga, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, ne-a vorbit despre:

De ce ajungem la protezarea genunchiului

"Din păcate, cartilajul articular se degradează. Oricât ne-am dori să nu se întâmple acest lucru, dacă trăim suficient de mult, dacă avem factori asociați sau antecedente familiale de artroză, șansele de a dezvolta artroză de genunchi, șold sau umăr sunt foarte mari"

Cine este mai predispus la artroză

"Afectează în egală măsură și bărbații. Sunt mai expuși cei care au depus efort fizic intens timp îndelungat: sportivi, persoane care merg mult"

Evoluția chirurgiei robotice în ortopedie

"Avantajele chirurgiei robotice sunt uriașe. Este un pas uriaș, nu știu dacă pentru întreaga omenire, dar cu siguranță pentru chirurgia ortopedică. Din punctul meu de vedere, reprezintă un avantaj tehnologic enorm față de varianta clasică de protezare a genunchiului"

Recuperarea și longevitatea protezei

"Confortul este mai bun decât în cazul operației clasice. Acesta este principalul avantaj: genunchiul se simte mai apropiat de cel natural, anatomic. Astfel, durerile postoperatorii sunt mai mici, recuperarea este mai ușoară, iar pacienții sunt mai mulțumiți"

Protezarea bilaterală

"În trecut, se prefera varianta în doi timpi, dar astăzi există posibilitatea efectuării ambelor protezări într-o singură operație. Este din ce în ce mai frecventă"

