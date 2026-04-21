DCNews Stiri Meseria de învățător: Cum e să predai într-o lume plină de învățătoare? Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data publicării: 13:47 21 Apr 2026

EXCLUSIV Meseria de învățător: Cum e să predai într-o lume plină de învățătoare? Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 21 aprilie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre meseria de învățător alături de Petruț Rizea, profesor pentru învățământul primar și psiholog.a

Astăzi, în școlile primare, bărbații care predau sunt extrem de puțini. Când auzi că există un bărbat învățător primele întrebări care îți vine în cap sunt dacă poate fi blând și ferm în același timp și dacă se poate apropia de copii fără să fie perceput prea dur. 

Astăzi, Petruț Rizea, profesor pentru învățământul primar și psiholog, ne va spune cum este să fii bărbat în această meserie de învățător, ce obstacole există și ce înseamnă să fii respectat, ascultat și să construiești relații cu elevii și părinții în contextul stereotipurilor. 

Vom descoperi provocările, fricile și satisfacțiile unei vieți la catedră pe care puțini o cunosc cu adevărat.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:
 
Alegeri și motivații

Percepții și stereotipuri

Bărbații, percepuți ca fiind mai reci sau duri

Cariera de dascăl

Gânduri pentru viitorii învățători

Cele mai neașteptate lecții de la copii

Cea mai mare bucurie pentru un învățător

Întrebări de „foc” pentru învățătorul Petruț Rizea

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 21 aprilie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

