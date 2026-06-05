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DCNews Stiri Scandalul Bostănică-Beregoi: Mărturia asistentului medical care a consultat-o pe Ana, sora Iulianei, după bătaia din restaurant

Scandalul Bostănică-Beregoi: Mărturia asistentului medical care a consultat-o pe Ana, sora Iulianei, după bătaia din restaurant

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 05 Iun 2026
imagine cu iuliana beregoi si andreea bostanica scandal Colaj foto cu momente suprinse din timpul scandalului dintre surorile Beregoi și Andreea Bostanica
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Apar noi detalii din scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi.

S-a încins internetul, joi, după ce s-a aflat că surorile Beregoi și Andreea Bostănică s-au luat la bătaie într-un restauran de lux din Capitală. A fost nevoie de intervenția Poliției pentru aplanarea conflictului, dar și de două echipaje medicale.

În imaginile video apărute pe rețele sociale se vede cum Andreea Bostanică o lovește prima pe Ana Beregoi, după ce aceasta, deranjată de faptul că era filmată și jignită, i-a dat laoparte telefonul. Totuși, Bostanică are o altă variantă a poveștii și spune că ea ar fi fost cea atacată de iubitul Anei Beregoi.

Ana, sora Iulianei Beregoi: Eu eram plină de sânge

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Acum, după ce sora Iulianei Beregoi a povestit prin ce a trecut în urma altercației, un asistent medical care a consultat-o la spital a intervenit în direct la Dan Capatos Show și a oferit detalii despre starea ei.

„Mai multe persoane au sunat la poliție. Poliția ne-a întrebat dacă avem nevoie de ambulanță și am zis că da. Însă mama Andreei a insistat să o ia pe ea prima, pentru că avea comoție sau ceva de genul acesta. Eu eram plină de sânge și chestii. Ea era cu părul drept, zicea că am tras-o de păr, dar era cu părul drept, era foarte aranjată, foarte bună, arăta foarte bine”, a povestit Ana Beregoi.

Ana Beregoi a suferit un traumatism la nivelul capului, spune asistentul

Asistentul medical care a consultat-o pe Ana Beregoi la spital a explicat că aceasta prezenta simptome compatibile cu o comoție cerebrală ușoară.

„Prima pacientă adusă a fost Ana. Când a intrat pe ușă, am observat imediat că era un pic dezorientată, părea puțin confuză. Acuza dureri de cap intense și avea sensibilitate la lumină, semne clasice. Am început protocolul de evaluare neurologică de urgență. Am efectuat testele standard: reflexe, coordonare, răspuns pupilar. Totul a indicat o comoție cerebrală post-traumatică de formă ușoară. Ce înseamnă asta? Un traumatism la nivelul capului care a perturbat temporar funcția cerebrală, fără să existe o leziune structurală vizibilă”, a mai spus acesta.

El a mai precizat că nu au fost identificate semne ale unor leziuni neurologice grave, însă simptomele prezentate de Ana Beregoi au justificat evaluarea de urgență.

„Pot spune faptul că nu a existat un deficit neurologic focal, este un semn bun. Înseamnă că nu avem indicii de leziuni localizate mai grave, gen hematom sau alte complicații. Nu am evaluat-o pe Andreea. Vorbesc doar din partea Anei. Din câte știu, avea mici leziuni la mână și era puțin în stare de șoc. Asta este tot ce știu”, a mai spus bărbatul.

Certurile dintre Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi, mai vechi

Precizăm că certurile dintre Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi sunt mai vechi.

VEZI ȘI: Conflictul Bostănică-Beregoi: Scandalul generat de Andreea, doar o tehnică de manipulate bine cunoscută. De ce a ales fix acest moment

Andreea Bostănică, o tânără moldoveancă cu câteva milioane de urmăritori pe TikTok, a atacat-o în mod repetat pe Iuliana Beregoi în mediul online, înainte ca ieri tensiunile să se mute într-un restaurant de lux din Capitală. Atunci când avea 13 ani, Boctănică era fana tinerei cântărețe, iar la un moment dat cele două ar fi fost chiar prietene.

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