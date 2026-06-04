Scandal ca la ușa cortului într-un restaurant din Capitală. Andreea Bostanica și surorile Beregoi s-au luat la bătaie - VIDEO

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a atins cote maxime. Dacă până acum cele două se certau în mediul online, acum tensiunile s-au mutat într-un restaurant de lux din Capitală.

A fost scandal ca la ușa cortului între Andreea Bostanica și surorile Beregoi, care se aflau acolo pentru a lua masa. Nu este clar de la ce a început totul deoarece fiecare dintre păriți are versiunea sa, dar știm că s-a lăsat cu agresiune verbală și fizică, fiind chemată la fața locului atât Poliția, cât și Ambulanța.

În urma altercației, sora Iulianei Beregoi, Ana Beregoi, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, cu lacrimi în ochi, Iuliana a mărturisit pe pagina ei de Instagram cum a pornit întreg scandalul. Potrivit ei, totul ar fi început de la un gest indecent făcut chiar de mama Andreei, Angela Bostănica, repetat apoi de fiica sa. Atunci când Iuliana a reacționat în același mod, cele două, însoțite și de o a treia femeie, cel mai probabil mătușa Andreei Bostanica, au intrat în restaurant, s-au apropiat de masa la care Iuliana și sora ei se pregăteau să mănânce și au început să le înjure. În momentul în care Iuliana Beregoi, speriată, s-a dus să cheme un chelner pentru a le ajuta să scape de Bostanica, aceasta ar fi atacat-o pe Ana Beregoi.

În imaginile video apărute pe rețele sociale se vede cum Andreea Bostanica o lovește prima pe Ana Beregoi, după ce aceasta, deranjată de faptul că era filmată și jignită, i-a dat laoparte telefonul. Totuși, Bostanica are o altă variantă a poveștii. Aceasta a spus, pe contul ei de Instagram, că ea ar fi fost cea atacată de iubitul Anei Beregoi.

Iuliana Beregoi: Mă simțeam foarte mică, foarte vulnerabilă și foarte slabă

„Abia așteptam să văd cât de departe poți să ajungi cu minciuna. Eu nu o să vorbesc așa cum vorbești tu, eu o să vorbesc așa cum vorbesc și cum am vorbit astăzi cu tine, pentru că astăzi am ieșit împreună cu sora mea și cu prietenul ei, am ieșit într-un restaurant să luăm cina. Pe unde ai trecut tu și apropo… înainte de toate, ai parcat mașina lângă sora mea, pentru că noi când am mers să luăm mașina, mașina ta era acolo, ceea ce a fost foarte ciudat, ne-ai căutat, ne-ai găsit la restaurant, eu te-am văzut, nici nu m-am uitat în partea ta, ai trecut frumos pe lângă geam, ce-a făcut mămica ta? Nu tu prima, dar mămica ta prima. Ce a arătat? Corect? Corect am înțeles? Corect. După ce ți-a dat acest exemplu minunat mămica ta, tu ai decis să faci același gest. Eu? Ți-am întors degetul.

Ai apărut în restaurant. Eu tremuram pentru că erați trei femei. Eu am început să tremur foarte tare pentru că erați trei femei: tu, mama ta și sora mamei tale. Noi eram niște copiii pe lângă voi. Mă simțeam intimidată de tine, pentru că niciun om normal nu se comportă cum te-ai comportat tu. Este un circ de oameni bolnavi. Te-ai apropiat cu telefonul în mână și mi-ai spus că cine sunt eu să-ți împing dansatoarea. Eu m-am dat la o parte și m-am dus la un chelner să spun că am fost deranjată la masa mea. Eu am plecat pentru că tu mă filmai, mă simțeam foarte mică și vulnerabilă în fața ta, pentru că erai foarte agresivă și îți băteai joc de un om care lua cina și tu ai început să vorbești agresiv și să mă ameninți.

Eu am plecat de acolo în primul rând pentru că tu mă filmai. În primul rând pentru că tu mă filmai și eu mă simțeam, nu știu, adică mă simțeam așa, foarte intimidată de tine. Mă simțeam foarte mică și foarte vulnerabilă și foarte slabă în fața ta. Da, într-adevăr, pentru că mi se părea că erai foarte, foarte, foarte agresivă cu mine și îți băteai joc. Îți băteai joc de un om care efectiv a luat cina, a ieșit să ia cina, abia i-a ajuns mâncarea pe masă, nici nu a apucat spunul furculița în ceva de pe masă. Și tu ai început să vorbești agresiv și să mă filmezi pe mine, să mă ameninți, tu să te iei cu telefonul în mână, că să ce? Să ce? De asta am chemat eu chelnerul și am început eu să te filmez pe tine, să te întreb. Poți să mai îmi spui și acum în față, cum îmi spuneai pe TikTok? Poți să îmi spui? La care tu, da, mi-e foarte ușor să-ți spun și în față cine ești tu. Și m-ai numit în tot felul de cuvinte, în tot felul de cuvinte. În timpul în care eu tremuram, tu erai cu mama ta.

Sora mea poartă aparatul auditiv. Ea aude rău. E stricat aparatul auditiv. Noroc că eu m-am întors fix când tu ai început să o bați pe sora mea și eu am văzut tot circul ăsta și eu am prins momentul. Eu am prins momentul. Atât de speriată erai încât tu, mama ta, toată familia ta filma. Mi se pare un circ de oameni bolnavi, de unde ai atâta energie să minți și să manipulezi oamenii. Ce ți-am făcut eu ție de ai așa mare ciudă pe mine. Cum poate un om normal să te mai creadă pe tine. Râdeai de noi, râdeai de sora mea. Așa de tare erai tu afectată și speriată de noi. Să-ți fie rușine!

Până să vină ambulanța, mătușa ta a avut o idee mai bună și ați ieșit din restaurant și ai pus mâna la cap, ca și cum te-ar durea capul. Pe video-ul de pe story-ul tău se vede foarte clar că tu ai venit la masa mea. Eu am plecat să caut ajutor. Cum poți să minți în halul ăsta? M-am săturat să-i permit unei fete căreia nu i-am făcut niciodată nimic să îmi distrugă numele și familia. Chiar vreau să vă rog să nu credeți niciun cuvânt din ce a zis această femeie. Eu nu sunt atât de bolnavă încât să mint în halul ăsta. Femeia a căutat conflict cât să apară ceva despre mine nașpa. Cred că oamenii normali o să vadă adevărul, până unde pot ajunge unii oameni ca să distrugă pe cineva”, a spus Iuliana Beregoi pe contul ei de Instagram.

Conflictul Bostănică-Beregoi, unul mai vechi

Certurile dintre Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi sunt mai vechi, dar așa și nu este clar ce au cele două de împărțit. Andreea Bostănică, o tânără moldoveancă cu câteva milioane de urmăritori pe TikTok, a atacat-o în mod repetat pe Iuliana Beregoi în mediul online, deși atunci când avea 13 ani era fana tinerei cântărețe, iar la un moment dat cele două ar fi fost chiar prietene.

Acum câteva luni, Andreea Bostanica a lansat o amplă campanie de denigrare a vedetei și a trecut la injurii, body shaming - afirmând că Iuliana Beregoi "arată ca un băiețel care face sală" sau făcând glume pe baza faptului că are sânii mici, dar și glume despre părul acesteia - și la acuzații că ar umbla cu mai mulți bărbați, că ar fi stricat relații.

Totodată, Andreea Bostănica a susținut că Iuliana Beregoi ar fi implicată într-un grav caz de șantaj anchetat de ofițerii de la Crimă Organizată din Republica Moldova. Totul ar fi pornit de la o întâmplare macabră a cărei protagonistă a fost o altă creatoare de conținut moldoveancă - Daniela Costețchi: aceasta s-a trezit la poartă cu un sicriu pe care era scris numele ei și data la care ar fi urmat să moară. Ancheta rspectivă este în curs, iar polițitii din Republica Moldova încă nu au clarificat dacă Iuliana Beregoi este implicată. Se știe însă că vedeta a fost audiată în acest caz.

Andreea Bostanica, acuzată de trafic de persoane

Precizăm că tot acum câteva luni, Andreea Bostanica a fost acuzată, tot pe Internet, de trafic de persoane, că ar duce femei în Dubai, de șantaj și alte lucruri grave. Unele dintre acuzații au fost lansate chiar de către bărbatul despre care ea spunea până acum că i-ar fi iubit. Akbar Abdullaev, supranumit Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, a negat public că ar fi avut o relație cu aceasta sau că i-ar fi dat vreodată cadourile scumpe cu care influencerița se lăuda în mediul online.