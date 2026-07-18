Turiști blocați în telecabina de la Bâlea. Operațiune de salvare la peste 2.000 de metri altitudine după o defecțiune tehnică / video

Turiști blocați în telecabina de la Bâlea. Operațiune de salvare la peste 2.000 de metri altitudine după o defecțiune tehnică / FOTO: colaj magnific.com și captură video

Momente de tensiune sâmbătă în Munții Făgăraș, după ce 18 turiști au rămas blocați în cele două cabine ale telecabinei de la Bâlea, în urma unei defecțiuni tehnice. Incidentul a mobilizat echipele Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, care au intervenit pentru evacuarea persoanelor aflate la înălțime.

Deși situația a creat îngrijorare, autoritățile au transmis că niciunul dintre turiști nu s-a aflat în pericol. Operațiunea de salvare a fost organizată imediat după apariția defecțiunii, iar persoanele blocate au fost asistate permanent atât de personalul telecabinei, cât și de salvatorii montani.

Șeful Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a explicat că echipele de intervenție au ajuns rapid în zonă pentru a acorda sprijin turiștilor.

„Echipa de prim răspuns a Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu intervine în zona Bâlea pentru asistarea unui grup de turişti rămaşi în zona montană în urma unei avarii produse la telecabină. Situaţia nu este una gravă, iar persoanele sunt în siguranţă, fiind asistate atât de personalul telecabinei, cât şi de salvatorii montani. Acestea vor fi însoţite pe durata deplasării către Bâlea Cascadă”, a explicat Dan Popescu, conform Agerpres.

Reprezentantul Salvamont a precizat că turiștii se aflau în ambele cabine ale instalației de transport pe cablu, pe ambele sensuri de deplasare, în momentul producerii defecțiunii.

Evacuarea s-a făcut cu ajutorul unor cabluri speciale

Intervenția salvatorilor montani a presupus o operațiune tehnică complexă, desfășurată la mare înălțime. Cei 18 turiști au fost evacuați unul câte unul din cabine, fiind coborâți în siguranță până la sol cu ajutorul unor cabluri speciale.

După coborâre, fiecare persoană a fost preluată de echipele Salvamont, care au verificat starea turiștilor și i-au însoțit spre o zonă sigură.

Potrivit lui Dan Popescu, defecțiunea tehnică produsă la instalația de transport pe cablu a impus oprirea imediată a telecabinei și declanșarea procedurilor de evacuare.

„Situaţia nu este una gravă, iar persoanele sunt în siguranţă, fiind asistate atât de personalul telecabinei, cât şi de salvatorii montani”, a precizat Dan Popescu.

Momente de teamă pentru turiștii aflați la zeci de metri deasupra solului

Chiar dacă autoritățile au transmis că nu a existat un risc major pentru persoanele blocate, oprirea unei telecabine în timpul traseului produce aproape întotdeauna momente de neliniște.

Cabinele suspendate la zeci de metri deasupra solului îi pot face pe pasageri să resimtă anxietate, mai ales atunci când nu cunosc cauza opririi și nu știu cât va dura intervenția. În astfel de situații, comunicarea dintre personalul instalației și turiști este importantă pentru evitarea panicii.

În cazul incidentului de la Bâlea, salvatorii montani și angajații telecabinei au rămas în permanență în contact cu persoanele blocate și le-au oferit informații despre desfășurarea operațiunii de evacuare.

Telecabina de la Bâlea, una dintre cele mai utilizate instalații turistice din România

Telecabina de la Bâlea reprezintă una dintre principalele căi de acces către Bâlea Lac, situat la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș. Instalația asigură legătura dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac și este utilizată în fiecare an de mii de turiști români și străini.

În perioadele în care Transfăgărășanul este închis din cauza zăpezii sau a condițiilor meteo, telecabina rămâne singura modalitate de transport către Bâlea Lac. Chiar și în sezonul în care șoseaua este deschisă circulației, numeroși vizitatori aleg transportul pe cablu pentru experiența panoramei asupra Munților Făgăraș.