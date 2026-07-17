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DCNews Stiri Interdicția care a transformat cimitirele din Arad: Mai puține coroane, mai puține deșeuri

Interdicția care a transformat cimitirele din Arad: Mai puține coroane, mai puține deșeuri

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 17 Iul 2026
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O statuetă „înger” dintr-un cimitir. Sursa foto: Agerpres

Aproape 90% din deşeurile din cimitirele din Arad au fost eliminate, în urma interzicerii folosirii coroanelor de flori, atât naturale cât şi artificiale, de către municipalitate.

Cantitatea de deșeuri generată în cimitirele din Arad a scăzut cu aproximativ 90% după ce autoritățile locale au interzis, din luna iunie, folosirea coroanelor funerare, fie ele naturale sau artificiale.

Măsura a intrat în vigoare în iunie 2026

Măsura, aprobată la sfârșitul anului trecut, a redus semnificativ atât volumul deșeurilor, cât și costurile de colectare și eliminare a acestora.

Reprezentanții Gospodăririi Comunale Arad afirmă că aducerea coroanelor și a ornamentelor de mari dimensiuni a devenit acum o raritate în cele 4 cimitire administrate de municipalitate.

Directorul instituţiei, Florin Mariş, a spus că măsura interzicerii coroanelor de flori naturale şi din plastic a fost aprobată de Consiliul Local la finalul anului trecut şi a intrat în vigoare în iunie 2026, scopul fiind reducerea impactului acestor deşeuri asupra mediului.

Unde se aplică măsura

Măsura se aplică în cele patru cimitire administrate – „Eternitatea”, „Pomenirea” şi cele din cartierele Mureşel şi Gai. Astfel, cimitirele parohiilor nu sunt vizate de restricţie.

„În prima lună de aplicare a hotărârii Consiliului Local s-a observat o reducere cu 90% a acestor tipuri de deşeuri. De altfel, eu am luat legătura cu toate firmele de pompe funebre şi cele care vând astfel de ornamente şi am găsit înţelegere să nu le mai aducă în cimitirele noastre. Mai sunt şi excepţii, persoane care aduc ornamente mari pentru că nu ştiu de existenţa interdicţiei, mai ales dacă sunt venite din alte localităţi pentru înmormântări”, a spus Florin Mariş, conform Agerpres.

Acesta a adăugat că participanţii pot să facă donaţii către familiile îndoliate, în acest sens fiind instalate cutii speciale la capele.

Ce fel de flori pot fi aduse în continuare în cimitire


În cimitire pot fi aduse în continuare jerbe sau buchete de flori naturale care nu sunt mai mari de 50 de centimetri. De asemenea, la evenimentele comemorative oficiale sunt permise coroanele de flori.

Chiar dacă există prevăzute amenzi care sunt cuprinse între 500 şi 1.000 de lei, nicio persoană nu a fost sancţionată.

În cele patru cimitire administrate de Gospodărirea Comunală au loc an de ani aproape 1.150 de înmormântări care, înainte de aplicarea interdicţiei de utilizare a coroanelor, generau peste 60 de tone de deşeuri pe an.

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