Un bărbat a crezut că a găsit un parfum de lux pentru iubita sa. În realitate, era o substanță mortală de la spioni ruși, care putea ucide 10.000 de oameni

bărbat / Fotografie de la Robin Mitchell: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/alb-negru-om-persoana-barba-2911086/

În vara anului 2018, Charlie Rowley a găsit într-un container din Amesbury o sticlă de parfum aparent obișnuită, ambalată și etichetată „Nina Ricci”. Crezând că a descoperit un obiect valoros, l-a luat acasă, fără să știe că această descoperire avea să declanșeze o tragedie care îi va schimba viața pentru totdeauna.

Coșmarul lui Charlie Rowley a început în clipa în care a ridicat de pe jos ceea ce părea a fi o banală sticlă de parfum. Era o după-amiază călduroasă de vară în Amesbury, Anglia. În timp ce răscolea printr-un container al unei organizații caritabile, atenția i-a fost atrasă de o mică cutie de carton. În interior se afla un recipient învelit în plastic, purtând eticheta „Nina Ricci”. Nimic nu părea neobișnuit la prima vedere, însă descoperirea avea să-i schimbe viața pentru totdeauna.

”Parfum franțuzesc de lux abandonat” ce ascundea un pericol mortal

Convins că descoperise un parfum franțuzesc de lux abandonat, Charlie a luat recipientul acasă, hotărât să-i ofere o surpriză iubitei sale, Dawn Sturgess. Însă ceea ce părea un cadou inofensiv ascundea un pericol mortal. În interior se afla același agent neurotoxic despre care anchetatorii susțin că a fost folosit de agenți ruși, cu doar trei luni înainte, în tentativa de otrăvire a unui fost spion în apropierea orașului Salisbury, scrie CNN.

Găsirea comorilor printre obiectele aruncate la gunoi era una dintre activitățile sale favorite. De-a lungul timpului, recuperase televizoare și alte bunuri de uz casnic. Însă în acea zi din iunie 2018, spera că cineva a aruncat un inel pe care l-ar fi putut utiliza pentru a o cere în căsătorie pe iubita sa.

„Adesea făcea aluzii la faptul că ar vrea să-i cumpăr un inel de logodnă, un inel cu safir”, a zis el pentru CNN într-un interviu recent.

Ce conținea, de fapt, recipientul

În realitate, recipientul ascundea același agent neurotoxic despre care anchetatorii cred că a fost folosit de agenți ruși cu trei luni înainte, în tentativa de otrăvire a unui fost spion în apropiere de Salisbury. Descoperirea a iscat un șir tragic de evenimente: Dawn Sturgess și-a pierdut viața, iar Charlie Rowley a ajuns în stare gravă la spital, amândoi devenind victime nevinovate ale unei operațiuni de spionaj internațional legate de tentativa de asasinare a unui agent dublu.

Calvarul l-a tras pe Rowley, fără să știe, într-o luptă între agențiile de informații din Rusia și Marea Britanie. „Cine știa că există un spion care trăiește în Salisbury? A fost un șoc. Cine ar fi crezut că otrava va reapărea într-o sticlă?”, a zis Rowley.

Opt ani mai târziu, încă se chinuie să spună în cuvinte ce s-a întâmplat. Într-un nou documentar CNN Films, „The Salisbury Poisonings: A Spy Next Door”, difuzat duminică, Rowley și-a relatat povestea alături de alte persoane ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna de atacuri.

„Am încercat să-mi amintesc. Nu mă așteptam să mi se întâmple asta mie sau lui Dawn. Și lucrurile nu au mai fost la fel de atunci”, a declarat el pentru CNN.

Ceva neobișnuit văzut la sticlă



Cei doi erau împreună de aproape un an, după ce s-au cunoscut la un centru pentru persoane fără adăpost, unde locuia Sturgess. Rowley tocmai se mutase într-o locuință nouă, iar el o aranja pentru ca ea să i se alături. Viața lor se învârtea în jurul plăcerilor simple, inclusiv a comorilor pe care Rowley le obținea din coșurile de gunoi.

Rowley a povestit că obișnuia să caute obiecte abandonate în containere, sperând mereu să găsească ceva valoros sau deosebit pe care să i-l ofere lui Dawn. În timpul liber, cei doi ascultau muzică și urmăreau filme, iar Dawn era o mare admiratoare a lui Bob Marley și a filmelor de acțiune.



Pe 28 iunie, la două zile după ce a găsit recipientul, Rowley i l-a dat lui Dawn, care s-a bucurat crezând că este un parfum de lux. Chiar dacă duza era separată de sticlă, femeia a pulverizat lichidul și l-a aplicat pe încheietură. Substanța avea o consistență uleioasă, nu emana niciun miros, un detaliu ce avea să se dovedească fatal.

La scurt timp după aceea, ea i-a spus că nu se simte bine și s-a dus la baie, unde s-a auzit ulterior o căzătură. Rowley a găsit-o în cadă, inconștientă, și a sunat la serviciile de urgență.

„Într-un minut vorbeam cu Dawn, în minutul următor nu mai era ea însăși, nu mai răspundea. Pur și simplu am intrat în panică. Nu știam ce să fac”, a spus el.

Nu a știut că a fost otrăvită și că avea legătură cu spionajul rusesc

Femeia a fost dusă de urgență la spital. Neștiind că a fost otrăvită și că avea legătură cu spionajul rusesc, Rowley a hotărât să facă câteva lucruri înainte de a merge după ea.

„Aș fi vrut să merg cu ea. Plănuisem să-i fac o geantă mică, cu niște bibelouri, haine, machiaj sau orice altceva. Dar s-a întâmplat totul atât de repede”, a zis el.

De atunci, el nu a mai văzut-o niciodată pe Sturgess. La cinci ore după incident, o ambulanță s-a întors la aceeași adresă pentru Rowley, care se îmbolnăvise și el. Sturgess a murit 10 zile mai târziu, în timp ce Rowley era în comă.

„Mica sticluță conținea suficientă otravă cât să ucidă 10.000 de oameni”

„Mica sticluță conținea suficientă otravă cât să ucidă 10.000 de oameni”, spune Neil Basu, fostul șef al poliției antiteroriste din Marea Britanie.

Serghei Skripal a fost otrăvit în apropiere



Cu o populație de aproape 44.000 de locuitori, fermecătorul oraș Salisbury nu arată de parcă ar fi în centrul unui scandal de spionaj internațional. Cazul a fost ca în filme: Într-o după-amiază geroasă din martie 2018, doi oameni au fost găsiți pe o bancă într-un complex comercial din centrul Salisbury.

Anchetatorii i-au identificat ca fiind Serghei Skripal, un fost ofițer de informații militare ruse acuzat de spionaj pentru MI6 britanic, și fiica sa Iulia, ce era în vizită de la Moscova. Ofițerul de poliție care i-a găsit primul a fost și el spitalizat.

„Am avut un spion în Salisbury. Orașul avea secrete”

„Am avut un spion în Salisbury. Orașul avea secrete”, a spus Rowley. În câteva zile, anchetatorii britanici au identificat că cei doi a fost otrăviți cu Novichok, un agent neurotoxic dezvoltat de Uniunea Sovietică.

Anchetatorii au afirmat că doi agenți din armata rusă au călătorit în Marea Britanie sub pseudonime, au întins otrava pe ușa din față a casei lui Skripal. Apoi,s-au îmbarcat într-un zbor înapoi la Moscova.

Salisbury, sub amenințarea unei otrăvi mortale: săptămâni de coșmar pentru localnici

Anchetatorii criminaliști în costume de protecție au mers pe străzile medievale din Salisbury. Poliția a izolat parcurile, pub-urile și restaurantele, iar echipele căutau urme ale agentului neurotoxic mortal. De fiecare dată când cineva se îmbolnăvea, panica se răspândea că Novichok lovise din nou. Un lider bisericesc a curățat orașul cu apă sfințită pentru a liniști o comunitate zdruncinată. După săptămâni în stare critică, tatăl și fiica au supraviețuit atacului.

„Încă de la început, mi-a fost clar că nu era vorba doar de o otrăvire, ci de o tentativă de asasinat”, a declarat Mark Sedwill, consilierul britanic pentru Securitate Națională de la acea vreme.

Trei luni mai târziu, orașul începea să-și recapete o oarecare normalitate. Ulterior, la aproape 13 kilometri nord de Salisbury, Rowley a ridicat, fără să știe, sticla aruncată utilizată pentru a transporta otrava.

Și coșmarul a reînceput

Amber Rudd, ministrul de Interne al Marii Britanii la acea vreme, a zis că otrăvirile au stârnit diverse „întrebări tulburătoare”.

„Publicul nu vrea să audă că nu suntem foarte siguri ce este, de unde provine sau ce altceva ar putea fi. Vor să știe că guvernul lor îi va ține în siguranță”, a spus ea.

Tentativa eșuată de asasinat asupra lui Skripal a fost văzută de unii ca o rușine pentru președintele Vladimir Putin, care a negat afirmațiile conform cărora Rusia s-ar afla în spatele otrăvirii, numindu-le „prostii”.

Decontaminare în Salisbury

După un efort extins de decontaminare, autoritățile au afirmat că orașul Salisbury liber de agentul neurotoxic, un an mai târziu. Skripal și fiica sa se ascund acum, trăind sub noi identități pentru a-și proteja siguranța.

Însă pentru Rowley, calvarul era departe de a se fi terminat. S-a trezit din comă cu puține amintiri despre ce s-a întâmplat. Un doctor i-a dat vestea că otrava i-a ucis iubita.

„Am fost în stare de șoc pentru că aceea era sticla pe care i-am făcut-o cadou lui Dawn. M-am simțit îngrozitor, teribil de vinovat pentru asta și încă îmi este greu să fac față situației”, a spus el.

Agenții ruși au fost identificați

Rowley încă locuiește lângă Salisbury și își amintește de incident. După otrăvire, a probleme de echilibru și de vedere. Mai mult, nu își mai poate folosi brațul stâng.

Agenții ruși au fost identificați, însă nu au fost niciodată arestați. Aceștia au insistat că au călătorit la Salisbury ca turiști pentru a admira faimoasa catedrală.

La un an după, Rowley s-a întâlnit cu ambasadorul rus la Londra, voind să se clarifice ce s-a întâmplat.

„Am vrut să aud de la sursă, chiar voiam să primesc un răspuns. Nu am primit, mi s-au părut doar scuze, că dau vina pe alții”, a zis el. El a spus că a renunțat să mai aștepte dreptate pentru femeia pe care a pierdut-o. „Nu pot face nimic”, a subliniat el.