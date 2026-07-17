Costel Fotea: Varianta ocolitoare Galați-Centura Mare, proiect strategic pentru dezvoltarea județului

Am făcut un pas decisiv pentru realizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din județul Galați, precizează Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"În cadrul ședinței Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR au fost aprobați indicatorii Tehnico-economici actualizați pentru Varianta ocolitoare Galați-Centura Mare, un proiect strategic care va schimba modul în care se circulă în județ și va crea noi oportunități de dezvoltare economică.

Noua Centură Mare va avea 32 de kilometri, iar prima etapă vor fi construiți 22 de km. Traseul va porni din Vama Giuurgiulești (DN 2B), ocolește Lacul Brateș, trece prin zona Sat Costi (DN 26), se intersectează cu DJ 251 și DJ 255A, apoi traversează comunele Vânători, Smârdan și Șendreni, urmând să se conecteze pe DN 25 în zona Braniștea - Traian.

Practic, acest proiect va crea un coridor rutier modern, care va conecta DN 25, între Galați și Hanul Conachi, cu legătură spre Autostrada Moldovei (A7) - Drumul de Legătură Galați - Brăila, DN 26 și DN 2B, principalul coridor rutier către Republica Moldova și Ucraina.

Rezultatul va fi un trafic mai fluent, timpi de deplasare reduși și o conectivitate mult mai bună pentru întreaga regiune.

Consiliul Județean Galați a preluat responsabilitatea elaborării documentațiilor tehnice, obținerii avizelor și autorizațiilor, precum și organizării licitației, în timp ce finanțarea investiției va fi asigurată din fonduri europene.

Actualizarea documentației era necesară, deoarece studiul de fezabilitate (proiectul) datează din 2015 și nu mai corespundea realităților și cerințelor actuale.

Următorul pas este lansarea licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor.

Centura Mare a Galațiului este mai mult decât un drum. Este un proiect strategic care va reduce traficul din municipiu și județ, va crește siguranța rutieră, va facilita transportul de mărfuri și va susține dezvoltarea economică a întregii regiuni.

Continuăm să dezvoltăm Galațiului, prin proiecte mari, care vor aduce beneficii generațiilor de astăzi și de mâine!", a declarat președintele PSD al CJ Galați.