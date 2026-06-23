Fenomene extreme imediate. Alerte de furtuni. A fost emis inclusiv Cod Roșu! Județele vizate

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Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe alerte de vreme rea, marți după-amiază.

Alerte de Cod Galben:

Până la ora 18:00, în județul Botoşani și zona joasă a județului Suceava, respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana, se vor semnala local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...50 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

Până la 17:30, în:

județul Cluj: Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Unguraș, Cămărașu, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Sânmărtin, Geaca, Pălatca, Buza;

județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Beclean, Teaca, Lechința, Nimigea, Dumitra, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Chiuza, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie

Se semnalează averse torențiale care vor acumula 20...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de dimensiuni mici (1...2 cm).

Până la 18:00, în județul Iaşi, se semnalează averse torențiale care vor acumula 15 - 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...50 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

Alerte de Cod Portocaliu:

Până la 17:40, în județul Iaşi: Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Erbiceni, Bălțați, Ion Neculce, Sinești, Lungani, Brăești, se semnalează averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50....70 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (1...4) cm.

Până la 17:45, în județele:

Olt: Corabia, Ianca, Vădăstrița, Grojdibodu, Obârșia, Orlea, Bucinișu, Ștefan cel Mare, Gura Padinii, Vădastra, Urzica;

Dolj: Dăbuleni, Sadova, Călărași, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Gighera, Bechet, Gângiova, Dobrești;

se semnalează averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50....70 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (1...4) cm.

Până la ora 18:00, în județele:

Arad: Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Ususău, Bata, Șiștarovăț;

Timiş: Ohaba Lungă, Brestovăț, Bara, Secaș;

Se semnalează local averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, vijelie, grindină de dimensiuni medii (2...3 cm).

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Alertă de Cod Roșu:

Până la 17:30, în județul Dolj: Craiova, Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Ghindeni, Cârcea, de averse torențiale care vor acumula peste 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp.