Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Interviuri DCNews Cât mai rezistă centrala de la Cernavodă? Petre Roman, interviul zilei la DCNews

Cât mai rezistă centrala de la Cernavodă? Petre Roman, interviul zilei la DCNews

Autor: Dan Carp
Data publicării: 11 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Soarta Groenlandei și a NATO. Petre Roman „Groenlanda va deveni parte a SUA. Acesta este momentul de glorie pe care îl așteaptă Trump”
Petre Roman, fost premier al României. Foto: Crișan Andreescu DC News

Fostul premier Petre Roman vine la DCNews, marți, 11 august, de la ora 16:00, într-un interviu cu jurnalistul Bogdan Bolojan, pentru o discuție despre una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă România în această perioadă: scăderea nivelului Dunării și efectele asupra zonei Cernavodă.

Inginer de formație, cu experiență în domeniul energetic și al problemelor hidrotehnice, Petre Roman explică ce se întâmplă în zona brațului Bala, de ce au fost scufundate barje pentru a dirija apa către Cernavodă și cât de important este debitul Dunării pentru funcționarea centralei nucleare.

Când poate deveni nivelul Dunării o problemă pentru centrală? În ce condiții poate fi oprit un reactor? Cât de eficientă este soluția adoptată acum și cât de pregătită este România pentru perioadele cu debite extrem de scăzute?

Discuția merge apoi spre subiectele politice și economice ale zilei: Cum vede Petre Roman perioada de interimat a lui Ilie Bolojan? Cât poate funcționa România cu un Guvern interimar și cine este responsabil pentru blocajul politic? Sunt reformele și măsurile de reducere a deficitului soluția de care România are nevoie sau există riscul ca nota de plată să fie prea mare sunt doar câteva întrebări la care va răspunde fostul premier Petre Roman.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

petre roman
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Interviuri DCNews
Citește mai multe din Interviuri DCNews
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close