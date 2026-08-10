Conceptul rezonabil în traficul rutier din România. Cătălin Codescu, la DC Conducem

Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, este invitatul săptămânii la DC Conducem, într-o ediţie specială. Ce este conceptul rezonabil în trafic? Cum se traduce acesta şi cum se poate aplica?

Ce este conceptul rezonabil în trafic?

Cum se traduce acesta şi cum se poate aplica?

De ce este România în continuare ultima în UE în ceea ce priveşte siguranţa rutieră?

Avem deja mai multe incidente în trafic care şi-au găsit rezolvarea în justiţie. Cum îi putem disciplina pe şoferi?

Marea Britanie a introdus în lege "intenţia indirectă" pentru a descuraja şicanele în trafic. România ce face?

Care sunt paşii de urmat pentru ca o victimă a unui accident de circulaţie să obţină despăgubiri?

Toate acestea şi multe altele le aflaţi marţi, de la ora 18:00, într-o ediţie specială a emisiunii DC Conducem. Emisiunea se transmite pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. Rămâneţi alături de noi!

Cine sunt „vânătorii de despăgubiri”?

Într-un alt interviu acordat DC News, Cătălin Codescu a explicat cine sunt „vânătorii de despăgubiri”, dar şi de ce românii implicaţi în accidente nu ar trebui să apeleze la aceştia.

„Am fost sunat de o doamnă care, din păcate, și-a pierdut soțul în urmă cu două săptămâni într-un accident de circulație. M-a sunat și a vrut să afle opinia mea cu privire la situația dumneaei și să-i transmit niște informații utile pentru a se lămuri cât de cât în scopul gestionării corecte a situației juridice în care se află.

Mi-a spus că s-a trezit la ușă cu niște indivizi și i-a întrebat de unde știu numele ei, de unde știu numărul de telefon, de unde știu adresa și de unde știu că are un băiat.

Deci, iată, că aceste informații au fost transmise. Vorbim de GDPR. Nu există în România așa ceva. De la ambulanță, medicina de urgență, poliție, medicina legală, toate aceste entități, într-un fel sau altul, transmit informații cu caracter personal către indivizi care fac un business susținut la nivel național din trauma victimelor”, a avertizat Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie din România, la interviurile DC News.

Preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie din România, atenționează că astfel de indivizi intră în mod ilegal în posesia datelor cu caracter personal ale victimelor, le valorifică în mod ilegal, fac business susținut și total ilegal din durerea victimelor și nici nu sunt profesioniști în adevăratul sens al cuvântului, astfel încât să ajute victimele pentru o compensare echitabilă și rezonabilă.

„Nu ar fi atât atât de dramatic dacă victima ar fi intrat în contact cu un specialist adevărat care să fi venit cu mine la Conferința de Medicină Legală și să stea în sală și să-l audă pe medicul legist ce înseamnă o traumă severă, să cunoască, să se ducă în fața judecătorului cu un material bine argumentat din punct de vedere tehnic și științific, astfel încât să ceară în mod real o compensare corectă pentru victimă. Dar acești indivizi fac business și atât! Ei nu cunosc aceste elemente specifice unor astfel de cauze din zona dreptului civil utile compensării victimei, din zona dreptului penal care țin de aspecte de tactică criminalistică și aici sunt iar alte probleme.

Acești indivizi intră în mod ilegal în posesia datelor cu caracter personal ale victimelor, le valorifică în mod ilegal, imoral, fac business susținut și total ilegal din durerea victimelor și nici nu sunt profesioniști în modul real al cuvântului, astfel încât să ajute victimele pentru o compensare echitabilă și rezonabilă.

Am văzut un caz pe la Târgu Mureș, dacă nu mă înșel, Serviciul Teritorial al Direcției Naționale Anticorupție a făcut un dosar interesant pe o astfel de speță cu niște indivizi care era cadre medicale, foști polițiști, polițiști care gestionau în mod total ilegal astfel de informații despre victime. În casă au niște sume interesante”, a precizat Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie din România, la interviurile DC News.