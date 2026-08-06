Vision Zero, modelul suedez care trebuie implementat de UE până în 2050

Săptămâna aceasta vă invităm la o ediţie specială a emisiunii DC Conducem.

Îl avem invitat pe Răzvan Pârvu, comandant de poliţie în Helsinbourg, Suedia, pentru a dezbate despre "vision zero". Implementat în 1997 în Suedia, modelul trebuie să ajungă în toate statele UE până în 2050, şi are ca scop final reducerea la zero a deceselor din accidente rutiere.

Ce a făcut concret Suedia pentru această viziune zero şi ce face în continuare?

Ce fac poliţiştii rutieri din Suedia atunci când fac o oprire în trafic?

Unde sunt cele mai multe accidente rutiere în Suedia?

Cum tratează suedezii problema trotinetelor electrice?

Toate acestea şi multe alte subiecte le veţi putea afla în ediţia specială a emisiunii DC Conducem, care se difuzează joi, 6 august, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

Rămâneţi alături de noi!