Horoscop 6-12 iulie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna începe cu un careu între Soarele din Rac și Saturn din Berbec. De parcă nu erau de ajuns cele mai recente evenimente astrologice, acum avem încă un aspect care să ne epuizeze din toate punctele de vedere.

Pe 7 iulie, Neptun își va începe retrogradarea în Berbec, care va dura până pe 13 decembrie.

Pe 9 iulie, Venus va ajunge în semnul Fecioarei.

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Și să nu uităm că Mercur retrograd se apropie de conjuncția cu Soarele, ceea ce înseamnă că vor apărea multiple încurcături chiar și acolo unde totul pare logic sau bine pus la punct.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 5 iulie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.