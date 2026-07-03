Viorel Pașca răspunde acuzațiilor lui Marcel Ciolacu: Nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Ilie Bolojan

Colaj foto Ilie Bolojan (Agerpres) și Viorel Pașca (Agerpres)

Liderul Asociației Dumbrava Viorel Pașca susține că nu a avut nicio întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, după ce Marcel Ciolacu a invocat premierea sa de către Primăria Oradea și colaborarea dintre Consiliul Județean Bihor și asociație.

Marcel Ciolacu a publicat astăzi un mesaj pe Facebook în care afirmă că, în perioada în care Ilie Bolojan conducea administrația locală din Oradea și județul Bihor, autoritățile ar fi avut relații instituționale cu asociația condusă de Viorel Pașca. În mesajul său, Marcel Ciolacu afirmă că Primăria Oradea l-a premiat pe Viorel Pașca, că rapoarte ale Consiliului Județean Bihor din 2021 și 2023 fac referire la „buna colaborare” cu asociația acestuia și că fiul lui Viorel Pașca ocupa funcția de viceprimar PNL în comuna Holod.

Liderul Asociației Dumbrava a intervenit la B1 TV și a declarat că nu a avut niciodată o întâlnire cu Ilie Bolojan.

„În modul cel mai sincer vă spun: nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Ilie Bolojan. Cred că o singură dată l-am văzut de la distanță, nu m-am apropiat de el, nu ne-am salutat, nu am stat niciodată față în față”, a spus Viorel Pașca la B1 TV.

Cu referire la informațiile privind premierea sa în anul 2020, Pașca a afirmat că a primit de-a lungul timpului mai multe distincții pentru activitatea socială desfășurată.

„De premiat m-au premiat mai multe televiziuni, multe instituții, nu că ar avea importanță, dar multe entități m-au premiat. Am fost premiat de Direcția de Asistență Socială din Oradea care este în subordinea Primăriei pentru activitatea pe care o desfășor, adică că am ajutat multe cazuri sociale în România. Am primit și diplomă de la un domn primar dintr-un județ vecin. Am primit multe asemenea plachete și diplome, dar ce vreau să spun e că au fost oameni care au apreciat activitatea de la Dumbrava”, susține liderul Asociației Dumbrava.

Ce a declarat Ilie Bolojan cu o zi înainte

Declarațiile lui Viorel Pașca vin după conferința de presă susținută joi de premierul Ilie Bolojan, care a fost întrebat despre ancheta deschisă de DIICOT în cazul centrelor sociale din județul Bihor, despre faptul că fiul lui Viorel Pașca ocupa funcția de viceprimar PNL în comuna Holod și despre informațiile potrivit cărora Viorel Pașca a fost premiat de Primăria Oradea în anul 2020.

Premierul a respins orice asociere cu acest caz.

„Oricât ați încerca să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat despre premierea lui Viorel Pașca în perioada în care era primar al municipiului Oradea, premierul a răspuns că nu a avut interacțiuni cu reprezentanții asociației și că nu i-a vizitat niciodată.

El a explicat că premierea ONG-urilor era realizată anual de structurile de asistență socială din subordinea Primăriei și că nu participa la aceste ceremonii.

„Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. În fiecare an, structurile de asistență socială ale Primăriei Oradea premiază ONG uri și asociații pentru activitatea socială. În anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri și nu am cunoștință despre persoanele juridice sau fizice care au fost premiate”, a afirmat premierul.

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