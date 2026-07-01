Ciucu explică dezastrul provocat de furtună în București. De ce a fost inundată Capitala

Mașină avariată în urma furtunii, București. Sursa foto: Agerpres

Bucureștiul a fost afectat, în noaptea de marți spre miercuri, de avertizarea de Cod roșu de furtuni, iar primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că infrastructura de canalizare nu poate face față unor astfel de fenomene extreme. El anunță, de asemenea, investiții pentru limitarea riscului de viitoare inundații.

Canalizările din București nu au fost proiectate pentru colectarea unui volum atât de mare de apă, a explicat, miercuri, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Codul Roșu de furtuni din noaptea de marți spre miercuri a făcut prăpăd în Capitală, iar edilul spune că trebuie făcute „pe scurt, investiții” pentru ca orașul să nu mai fie blocat complet în urma acestor fenomene.

Ciprian Ciucu explică dezastrul din Capitală după furtună

„Actuala infrastructură de canalizare și de preluare a apelor pluviale are multe limite: nu a fost proiectată pentru astfel de fenomene meteorologice. În doar câteva ore, cantitatea medie de precipitații care s-a descărcat pe suprafața Municipiului București a fost de 69,90 l/mp în aproximativ 10 ore. Bucureștiul a ajuns 75% impermeabil (opinia unui specialist), din cauza dezvoltării și a neaplicării unor metode și tehnici de construcție care să permită permeabilitatea apei. Da, este adevărat, sunt mai costisitoare, dar merită”, a scris primarul Capitalei, miercuri după-amiază, pe pagina sa de Facebook.

Primarul Capitalei anunță proiecte pentru limitarea inundațiilor

Acesta a adăugat că a discutat cu Apa Nova în ultimele luni și că a lucrat la un plan pentru finanțarea soluțiilor de limitare a riscului de inundații. De asemenea, compania care operează serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare în municipiul București lucrează deja la un studiu de fezabilitate, început în acest an, pentru un bazin care „să preia viitura de pe deal”, urmând să fie amplasat sub parcarea rotundă de la intrarea în Parcul Carol.

„FENOMENELE EXTREME VOR FI MAI DESE, NE PREGĂTIM. Ce este de făcut? Pe scurt, investiții. Mai detaliat, avem 'mapate' vulnerabilitățile și știm unde să intervenim! Este nevoie de bazine, bazine, bazine. În loc să scoatem apa pe stradă, cum se întâmplă acum, trebuie să construim în amonte două bazine de retenție mari, care să descarce treptat apa în Râul Dâmbovița (în funcție de viitură) și să o rețină pentru perioadele secetoase, pentru irigații. Vârfurile de viitură pot fi atacate prin construirea a două mari bazine, unul sub Parcul Izvor și unul sub Parcul Operei. Acestea vor degreva vârfurile de ploaie!

Am discutat cu Apa Nova, pe parcursul ultimelor luni, despre investițiile necesare în București pentru limitarea riscului de inundații. Avem deja un plan și soluții pentru finanțarea acestor investiții. Urma să vi le prezint, dar, dat fiind contextul curent, le menționez încă de acum. Dădusem deja dispoziție Direcției de Servicii Publice din PMB să organizeze comisiile comune cu Apa Nova pentru a discuta planul asumat de investiții. L-am ales pe cel maximal, dar vi-l voi prezenta într-o conferință de presă. Vestea bună este că Apa Nova lucrează deja la un studiu de fezabilitate (început în acest an) pentru un bazin. Acesta va fi, conform studiului, cel mai probabil (în funcție de studiu!) sub parcarea rotundă de la intrarea în Parcul Carol (Sectorul 4). Rolul lui este de a prelua viitura de pe deal și va acoperi zona cu str. Slobozia, str. Episcopul Chesarie etc. Aici riscul este mare, vedeți fotografia cu Parcul Carol sub apă.

În zona Tineretului/Văcărești, Apa Nova a început deja lucrările la un bazin. Este în lucru bazinul de retenție de la Lunca Cetății din Sectorul 3; acum se face rețeaua de canalizare. Ideea de bază este că, mai ales în zonele depresionare, apa de ploaie trebuie dusă în Dâmbovița, și nu în canalizare. Canalizarea nu face față. Acestea sunt soluțiile realiste pentru a limita riscurile de inundație în București. Mă ocup să se întâmple, este o chestiune de siguranță! Suplimentar, vom introduce în toate proiectele noastre publice elemente specifice conceptului de oraș-burete (căutați pe Google, nu le mai enumăr, fiind mult de scris pentru o simplă postare). Dar nu va fi suficient să le aplice PMB, trebuie să le aplice și Primăriile Sectoarelor! Discut cu primarii sectoarelor!”, a mai scris el.