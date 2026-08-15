Descoperire pe malul Mureșului. O plantație de canabis, ascunsă printre legume și vegetație / video

Descoperire pe malul Mureșului. O plantație de canabis, ascunsă printre legume și vegetație / FOTO: captură video DIICOT

O cultură de canabis amenajată pe malul râului Mureș, în extravilanul localității Lipova, a fost descoperită de procurorii DIICOT și polițiști. Doi bărbați au fost prinși în flagrant chiar în timp ce se aflau în interiorul plantației și îngrijeau plantele.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Arad, au dispus, în data de 14 august 2026, reținerea celor doi inculpați. Aceștia sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc.

Potrivit probelor strânse în dosar, cei doi ar fi înființat, în cursul anului 2026, o cultură outdoor de canabis, destinată comercializării.

Plantele erau ascunse printre vegetație și culturi de legume

În dimineața zilei de 14 august, anchetatorii i-au prins pe cei doi bărbați în flagrant, în timp ce se aflau în plantație și se ocupau de îngrijirea culturii. Oamenii legii au descoperit 101 plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare. Cantitatea avea o greutate totală de 65 de kilograme de masă verde.

Plantația a fost amenajată într-un loc special ales pentru a fi mai greu de observat. Plantele erau semănate pe rânduri, la distanțe care să le permită dezvoltarea, și erau ascunse printre vegetație și culturi de legume. Anchetatorii arată că zona fusese acoperită și cu plasă de mascare.

Generator, motopompă și cameră de supraveghere, găsite în apropierea plantației

În apropierea culturii, anchetatorii au descoperit mai multe obiecte și echipamente care ar fi fost folosite pentru întreținerea și irigarea plantelor.

Printre acestea se numără un generator, o motopompă, un puț forat, o roabă, unelte de grădinărit, bidoane cu apă, pesticide, găleți și ghivece. În zonă a fost găsită și o cameră video de supraveghere.

De asemenea, asupra celor doi inculpați au fost descoperite diferite cantități de canabis și cocaină, precum și un grinder.

Percheziții la locuințele celor doi inculpați

După prinderea în flagrant, polițiștii au pus în aplicare mandate de percheziție la domiciliile celor doi bărbați.

În urma verificărilor, au fost găsite și ridicate o moară electrică pentru măcinarea canabisului, diferite cantități de canabis, semințe de canabis, obiecte care prezentau urme de substanță, un aparat de vidat, cântare electronice și grindere, alături de alte mijloace de probă.

În aceeași zi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Arad cu propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile.

Ancheta este desfășurată de procurorii DIICOT Arad împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad. La acțiune au participat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și Inspectoratului Județean de Poliție Arad, alături de jandarmi din Arad și Timișoara.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.