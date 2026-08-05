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DCNews Stiri Copil salvat de polițiști după o intervenție de urgență a negociatorilor SAS la Uricani, Hunedoara

Copil salvat de polițiști după o intervenție de urgență a negociatorilor SAS la Uricani, Hunedoara

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 05 Aug 2026
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Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Poliţiştii au intervenit miercuri, în oraşul Uricani, județul Hunedoara, pentru dezamorsarea unei situaţii de criză în care un bărbat ameninţa cu acte de violenţă pe un copil.

Polițiștii din Hunedoara au intervenit miercuri în orașul Uricani pentru a aplana o situație de criză, după ce un bărbat a amenințat cu violența un copil pe care îl ținea în brațe. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, bărbatul era înarmat cu un cutter.

Copilul ținut ostatic de un bărbat înarmat a fost salvat de polițiști

La faţa locului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul SAS, iar copilul a fost salvat şi este în siguranţă.

"Minorul a fost preluat în siguranţă de poliţişti şi se află în custodia acestora, fără a prezenta leziuni. Pericolul imediat a fost înlăturat", a transmis sursa citată.

Potrivit primelor informaţii, bărbatul a fost imobilizat.

În prezent poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale care se impun într-o asemenea situaţie. 

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