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UNTOLD Cluj-Napoca: Restricții de circulație și stații suspendate pe durata festivalului

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 04 Aug 2026
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M21
Foto: Facebook Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. modifică trasee ca urmare a restricționării circulației rutiere în zona Parcului Central, în perioada festivalului UNTOLD.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în perioada 05.08.2026 – 07.08.2026, vor fi instituite restricții de circulație pe strada Cetății din localitatea Florești, ca urmare a executării unor lucrări de reparații și întreținere a părții carosabile.

Astfel, în perioada menționată, linia metropolitană M21 va circula, pe ambele sensuri, pe strada Eroilor până la intersecția cu strada Avram Iancu.

 Se suspendă următoarele stații:

-Tur: Luxor Sud, Sub Cetate Est, Muncitorilor;

-Retur: Sub Cetate Vest, Luxor Nord.

Călătorii vor putea utiliza, în schimb, următoarele stații aflate pe traseul deviat:

-Tur: Profi Est, Primăria Florești Sud, Complex Florești;

-Retur: Iuliu Hosu, Primăria Florești Nord, Profi Vest.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., într-un comunicat, mulțumește călătorilor pentru înțelegere și recomandă consultarea informațiilor afișate în stații și pe canalele oficiale de comunicare ale companiei si Primăriei Florești.

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