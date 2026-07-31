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Incendiu la Mănăstirea Bisericani din Neamţ. Bărbat găsit decedat

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 31 Iul 2026
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incendiu manastire
Foto: ISU Neamț

O persoană a murit carbonizată în această dimineață într-un incendiu produs la chilie de la Mănăstirea Bisericani din Piatra Neamţ.

Incendiul ar fi pornit de  la o chilie și s-a extins   la o clădire de aproximativ 400 mp, spații de cazare,  arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare.  

Din păcate, în interiorul unei camere a clădirii, pompierii au găsit o persoană carbonizată, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Clarisa Jinga.

Obștea Mănăstirii Bisericani a fost lovită de o altă tragedie, în urmă cu două săptămâni, atunci când starețul Serafim Mihali a murit la vârsta de 63 de ani, în urma unui infarct. 

Mănăstirea Bisericani este o mănăstire ortodoxă, de călugări, situată în satul Scaricica, comuna Viișoara, din Neamț. Mai exact, lăcașul de cult se află la 12 kilometri vest de orașul Piatra Neamț, pe șoseaua Piatra Neamț – Bicaz.

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