Două sondaje: Câți dintre români cred că ar trebui organizate alegeri anticipate. Palada: Nu vreți să știți cum e cu referendumul pentru demiterea lui Nicușor Dan

Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea/ Sondaj despre România

Sondaj Avangarde: 49% dintre români cred că ar trebui organizate alegeri anticipate.

Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate, relevă Barometrul de opinie Avangarde realizat la nivel național în perioada 22 - 27 iulie.

La întrebarea „Credeți că în România ar trebui organizate alegeri anticipate?, 49% dintre persoanele intervievate au răspuns „da”, 39% - „nu”, iar 12% - nu știu/nu răspund.

Sondajul de opinie „Trenduri și percepții publice a fost realizat pe un eșantion multi-stratificat, probabilistic, de 1.050 de subiecți.

Marja de eroare, la un nivel de încredere de 95%, este de plus/minus 3%.

Mirel Palada, nou sondaj

Și sociologul Mirel Palada a publicat, tot astăzi, datele unui sondaj din care rezultă că 65% dintre români susțin alegerile anticipate. Un sfert sunt total împotrivă.

Majoritatea românilor chestionați se declară de acord cu organizarea alegerilor parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj publicat de Mirel Palada. Datele arată că 65% dintre respondenți susțin această variantă, în timp ce 31% se opun, iar 4% nu au răspuns sau nu au avut o opinie.

Conform graficului, 44% dintre participanți sunt total de acord cu organizarea alegerilor anticipate, iar alți 21% sunt oarecum de acord, ceea ce ridică susținerea totală la 65%.

De cealaltă parte, 25% dintre respondenți se declară total împotrivă, iar 6% sunt oarecum împotrivă. Rezultă un total de 31% care resping organizarea unor alegeri anticipate.

Totodată, 4% dintre cei chestionați au ales varianta „Nu știu/Nu răspund”.

Rezultatele indică faptul că aproape două treimi dintre români privesc favorabil ideea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, într-un context în care acest scenariu a fost intens dezbătut pe scena politică în ultimele luni.

Mirel Palada a făcut și un scurt comentariu despre sondajul său: „Nu vreți să știți cum e cu referendumul pentru demiterea Președintelui...”

De asemenea, pe 19 iulie, sociologul Mirel Palada a zis că AUR este principalul partid suveranist din România. El a mai declarat, la acea dată, că formațiunea ar avea un sprijin electoral mult mai mare decât cel reflectat de actuala configurație a Parlamentului.

Pe 19 iulie, întrebat despre rezultatele din sondaje în eventualitatea unor alegeri anticipate, Mirel Palada a refuzat să ofere un procent, dar a sugerat că datele sunt favorabile partidului condus de George Simion.

„Principalul partid suveranist din România este AUR. Nu vreți să știți cât are în sondaje, dacă ar avea loc alegeri anticipate. Nu vreau să spun pentru că nu vreau să fac breaking news. Poate altădată”, a zis sociologul Mirel Palada.

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Altădată a venit... acum. Și iată cifrele date publicității astăzi.

VEZI ȘI: Politicianul care poate răsturna alegerile. Anca Murgoci: Cât ați spus că ia AUR?! / Chirieac: Vrei un sondaj pe bune? Iată cifrele!



Pe 17 iulie, în contextul discuțiilor tot mai intense despre posibile alegeri anticipate și despre evoluția partidelor în sondaje, analistul politic Bogdan Chirieac a prezentat, în cadrul unei discuții cu Anca Murgoci pe TikTok, rezultatele unui sondaj realizat pentru uz editorial de DC News - cu insitutul ARGUMENT -, explicând și care sunt, în opinia sa, limitele unei astfel de fotografii de moment.

Întrebat de Anca Murgoci cât ar obține AUR, Bogdan Chirieac a răspuns că formațiunea se află „spre 40%”. Bogdan Chirieac a zis însă că rezultatele trebuie interpretate cu prudență, deoarece există factori care pot modifica semnificativ tabloul electoral în timpul unei campanii. Analistul a adăugat că, în eventualitatea în care Victor Ponta își va înființa un nou partid, acesta ar putea atrage voturi atât din electoratul AUR, cât și din cel al PSD.

Iată dialogul:

Anca Murgoci: Cât ați spus că ia AUR?

Bogdan Chirieac: Spre 40%.

Anca Murgoci: Așa de mult? De fapt, de puțin. Cititorii DC News și tiktokerii spun că ia și 70%.

Bogdan Chirieac: Hai să vorbim despre lucruri adevărate. Vrei un sondaj pe bune? E făcut de noi, cu casa noastră de sondaj ARGUMENT. Nu l-am dat publicității pentru că nu l-a comandat niciun partid politic. L-am făcut noi, ca să știm ce comentăm la DC News. AUR este la aproximativ 40%. Alianța PNL-USR este spre 30%, iar PSD este aproape de 20%. Dar problema acestui sondaj știi care este? Nu ia în seamă, pe de o parte, capacitatea de mobilizare a PSD-ului, cu cei 1.700 de primari în campanie, și nici partidul lui Victor Ponta. Dacă Victor Ponta își face partid, o să ia și de la AUR, și de la PSD. Despre asta este vorba, ca să știm cum stăm. Toată lumea vorbește despre alegeri anticipate și despre sondajele de opinie care sunt făcute cum știm că sunt făcute. Dar acesta este adevărul.

Anca Murgoci: Dumneavoastră sunteți de acord cu opinia lui Bogdan Chirieac? Mai vreți să spuneți ceva?

Bogdan Chirieac: Da, mai vreau să spun ceva. Nu este nicio opinie. Este realitate!