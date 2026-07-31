Ceuta e teritoriu al Spaniei, dar steagul seamănă cu al Portugaliei. De ce se întâmplă acest lucru

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Deși Ceuta aparține Spaniei de aproape 400 de ani, steagul teritoriului seamănă extrem de mult cu al Portugaliei.

Peste 50.000 de persoane au ajuns în exclava sspaniolă Ceuta până vineri, fapt ce a atras o reacție din partea Ursulei von der Leyen, care a cerut ca traversările să înceteze imediat.

După cum am arătat într-un articol precedent, la anul 1640, Uniunea Iberică s-a destrămat, iar Portugalia s-a răsculat împotriva Spaniei pentru a-și recăpăta independența. Majoritatea teritoriilor de peste mări ale Portugaliei (cum ar fi Brazilia sau alte avanposturi din Africa și Asia) s-au alăturat noii dinastii portugheze de Braganca.

Ceuta, care până atunci aparținea lusitanilor, a fost singura excepție majoră. Populația Ceutei, compusă la acea vreme în mare parte din militari și coloniști de origine spaniolă și portugheză integrată, a decis să rămână loială regelui Filip al IV-lea al Spaniei.

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Ceuta e teritoriu al Spaniei, dar steagul seamănă cu al Portugaliei

Mărturie a trecutului portughez al teritoriului de peste mări a rămas drapelul Ceutei, care seamănă extrem de mult cu cel al lusitanilor. În plus, dacă pui steagul orașului Lisabona și pe cel al Ceutei unul lângă altul, ai impresia că vezi dublu. Ambele au pe fundal modelul gyronny (opt triunghiuri albe și negre care converg în centru). Singura diferență este că pe steagul Ceutei a fost adăugat, în centru, blazonul Portugaliei.

Fundalul alb-negru aparține, la origine, orașului Lisabona. Culorile reprezintă mantia Sfântului Vincențiu (patronul spiritual al Lisabonei), iar modelul în carouri triunghiulare era specific dominicanilor care au adus moaștele sfântului în oraș. Când portughezii au cucerit Ceuta în 1415 (prima lor cucerire peste mări), au arborat chiar steagul capitalei lor.

Deși Ceuta s-a alăturat Spaniei, locuitorii erau extrem de mândri de originea lor și de faptul că ei au fost primii care au deschis epoca Marilor Descoperiri Geografice pentru Portugalia. Regele Spaniei le-a acordat titlul de „Fidelísima” (Cea mai loială) și le-a permis, ca un gest de respect rar întâlnit, să-și păstreze: steagul Lisabonei și stema Portugaliei (cele 5 scuturi albastre cu monede/quinas și bordura roșie cu castele galbene)

A fost adăugată doar o mică coroană marchizală deasupra stemei, pentru a o diferenția ușor de stema regală portugheză.

Practic, Ceuta este singurul loc din spaniolă unde drapelul național al unei alte țări (în forma sa istorică) flutură pe clădirile oficiale ale statului spaniol.

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