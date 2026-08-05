Debitul Dunării a coborât dramatic. Nivel egal cu minimul istoric din 1985

Dunărea, iulie 2026/ Apele Române Olt

Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, va ajunge miercuri la 1.400 de metri cubi pe secundă, nivel egal cu minimul istoric înregistrat în anul 1985. Potrivit prognozei realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul va rămâne la această valoare cel puțin până la începutul săptămânii viitoare.

Hidrologii estimează că, în perioada 5 - 12 august, debitul fluviului va continua să se situeze mult sub media obișnuită a lunii august, care este de aproximativ 3.900 de metri cubi pe secundă.

„Menţionăm că estimările prognostice pentru secţiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potenţial al intervenţiilor în curs din zona de confluenţă a Dunării cu braţul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secţiune”, precizează sursa citată.

În aceeaşi perioadă analizată, în aval de Porţile de Fier, debitele Dunării vor fi, în general, în scădere uşoară.

Conform INHGA, în intervalul 6 - 12 august, debitele medii zilnice, pe râuri, vor fi relativ staţionare, dar sunt posibile creşteri izolate, de niveluri şi debite, pe unele cursuri mici de apă din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă, local mai însemnate cantitativ, notează Agerpres.

Patru barje vor fi scufundate pentru a devia o parte din debitul fluviului

Apele Române au anunțat că miercuri, 5 august, patru barje încărcate cu piatră vor fi scufundate în Brațul Bala al Dunării, măsura având rolul de a redirecționa o parte din debitul fluviului către Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Este cea de-a doua intervenție excepțională adoptată de autorități pentru a evita oprirea completă a centralei, după aruncarea în aer a stâncii Pârjoaia.

Potrivit reprezentanților Administraţiei Naţionale Apele Române, operațiunea de scufundare a celor patru barje este programată să înceapă miercuri, după ora 14:00. Două dintre acestea au fost încărcate cu piatră în zona unde a fost dislocată stânca Pârjoaia, pe Dunărea Veche, iar celelalte două au fost aduse de la Galați.

„Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm”, a transmis instituția pe pagina de Facebook.