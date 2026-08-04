Imaginile zilei în orașul condus de Elena Lasconi: indicator rutier legat cu șoricei / foto în articol

Foto: Agerpres

Inovație edilitară de proporții în orașul condus de Elena Lasconi: siguranța rutieră a fost lăsată la mila unor „șoricei” din plastic. La intersecția străzilor Negru Vodă și Istrate Rizeanu, un indicator rutier atârnă improvizat la nivelul feței pietonilor, gata să cadă la prima rafală de vânt sau să rănească un trecător neatent.

Câmpulungul, orașul din județul Argeș condus de aproape șase ani de Elena Lasconi, atrage din nou atenția opiniei publice naționale cu o lucrare făcută de mântuială, care mai pune și în pericol siguranța cetățenilor.

În centrul municipiului, la intersecția străzii Negru Vodă cu strada Istrate Rizeanu, chiar în apropiere de cea mai cunoscută patiserie din județ, un indicator rutier de trecere de pietoni a fost legat cu celebri șoricei de un stâlp anti-parcare.

Dincolo de aspectul inestetic, indicatorul pune acum în pericol siguranța cetățenilor, deoarece poate să cadă la prima rafală de vânt mai puternică sau poate răni vreun câmpulungean neatent, deoarece corpul indicatorului ajunge fix în zona capului unei persoane de înălțime medie.

Imaginile au fost publicate pe Facebook de postul local de televiziune, Muscel TV.

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Elena Lasconi, primar la Câmpulung de aproape șase ani

Incidentul edilitar aduce din nou în prim-plan modul în care sunt gestionate lucrările publice din municipiu sub actuala administrație.

Câmpulung Muscel, primul scaun domnesc al Țării Românești, este un oraș cu o bogată moștenire istorică și arhitecturală, situat la poalele Munților Iezer-Păpușa.

Cunoscut pentru străduțele sale cochete, clădirile patrimoniu și atmosfera sa liniștită de provincie, orașul a traversat decenii de declin economic și neglijare administrativă după perioada industrială. Cu toate acestea, cadrul său natural deosebit și potențialul turistic imens au rămas reperele fundamentale ale comunității argeșene.

Relansarea și vizibilitatea națională a orașului sunt strâns legate de Elena Lasconi, fostă jurnalistă de televiziune, care a preluat funcția de primar în anul 2020.